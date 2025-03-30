https://ria.ru/20250330/rossiya-2008227558.html

"Ведут диалог". На Западе сделали неожиданное заявление о России

"Ведут диалог". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.03.2025

"Ведут диалог". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Россия ведет переговоры о завершении конфликта на Украине, пока Европа желает лишь его продолжения, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:57:00+03:00

2025-03-30T12:57:00+03:00

2025-03-30T12:57:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

чей боуз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_aa1f948ed092f0fb78e2474a43213f9f.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия ведет переговоры о завершении конфликта на Украине, пока Европа желает лишь его продолжения, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы добиться реального урегулирования и мира, жаждущие войны европейцы сидят в стороне и ведут диалог только друг с другом", — указал Боуз.Как отметил журналист, полное нежелание европейцев завершить боевые действия становится все очевиднее.В воскресенье газета Financial Times писала, что министры стран Балтии выступают против перемирия на Украине из-за якобы российской угрозы.На прошлой неделе президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Владимир Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250330/peremirie-2008219242.html

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008215292.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, чей боуз