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"Ведут диалог". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.03.2025
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12:57 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/rossiya-2008227558.html
"Ведут диалог". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Ведут диалог". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.03.2025
"Ведут диалог". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Россия ведет переговоры о завершении конфликта на Украине, пока Европа желает лишь его продолжения, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:57:00+03:00
2025-03-30T12:57:00+03:00
в мире
россия
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сша
владимир путин
чей боуз
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия ведет переговоры о завершении конфликта на Украине, пока Европа желает лишь его продолжения, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы добиться реального урегулирования и мира, жаждущие войны европейцы сидят в стороне и ведут диалог только друг с другом", — указал Боуз.Как отметил журналист, полное нежелание европейцев завершить боевые действия становится все очевиднее.В воскресенье газета Financial Times писала, что министры стран Балтии выступают против перемирия на Украине из-за якобы российской угрозы.На прошлой неделе президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Владимир Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250330/peremirie-2008219242.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, чей боуз
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Чей Боуз
"Ведут диалог". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Боуз: Россия договаривается о мире на Украине, пока Европа от него отказывается

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия ведет переговоры о завершении конфликта на Украине, пока Европа желает лишь его продолжения, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«
"Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы добиться реального урегулирования и мира, жаждущие войны европейцы сидят в стороне и ведут диалог только друг с другом", — указал Боуз.
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В странах Балтии сделали абсурдное заявление о перемирии на Украине
Вчера, 11:19
Как отметил журналист, полное нежелание европейцев завершить боевые действия становится все очевиднее.
В воскресенье газета Financial Times писала, что министры стран Балтии выступают против перемирия на Украине из-за якобы российской угрозы.
На прошлой неделе президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Владимир Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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"Очень сильно нужны". СМИ сообщили Украине плохие новости
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