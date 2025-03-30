https://ria.ru/20250330/rossija-2008214111.html

В России вырос средний возраст автомобилей

В России вырос средний возраст автомобилей - РИА Новости, 30.03.2025

В России вырос средний возраст автомобилей

Средний возраст автомобилей в распоряжении российских семей вырос в прошлом году до 11,5 лет, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:50:00+03:00

2025-03-30T09:50:00+03:00

2025-03-30T09:57:00+03:00

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

авто

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Средний возраст автомобилей в распоряжении российских семей вырос в прошлом году до 11,5 лет, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году. Согласно данным статслужбы, средний возраст собственных или арендованных автомобилей российских домохозяйств в 2024 году составил 11,5 лет против 7,1 года в предыдущем обследовании. В 2020 году показатель находился на уровне 8,4 года, в 2018 году - 10 лет. В целом в 2024 году снизилось количество семей, имеющих в своем распоряжении автомобиль, - до 49,3% с 49,6%. Несмотря на это, их все еще больше, чем в 2020 и 2018 годах. Интересно, что, объясняя причину отсутствия машины, домохозяйства стали реже называть нехватку денег и чаще ссылаться на другие основания. Если в 2022 году денег на автомобиль не было у 50,1% семей, то теперь таких 47,4%. При этом на неденежные причины указывают уже 43,4% против 40,6%.

https://ria.ru/20250329/nalog-2008174628.html

https://ria.ru/20240901/avtomobil-1969758282.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), авто