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В России вырос средний возраст автомобилей - РИА Новости, 30.03.2025
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09:50 30.03.2025 (обновлено: 09:57 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/rossija-2008214111.html
В России вырос средний возраст автомобилей
В России вырос средний возраст автомобилей - РИА Новости, 30.03.2025
В России вырос средний возраст автомобилей
Средний возраст автомобилей в распоряжении российских семей вырос в прошлом году до 11,5 лет, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:50:00+03:00
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россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
авто
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Средний возраст автомобилей в распоряжении российских семей вырос в прошлом году до 11,5 лет, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году. Согласно данным статслужбы, средний возраст собственных или арендованных автомобилей российских домохозяйств в 2024 году составил 11,5 лет против 7,1 года в предыдущем обследовании. В 2020 году показатель находился на уровне 8,4 года, в 2018 году - 10 лет. В целом в 2024 году снизилось количество семей, имеющих в своем распоряжении автомобиль, - до 49,3% с 49,6%. Несмотря на это, их все еще больше, чем в 2020 и 2018 годах. Интересно, что, объясняя причину отсутствия машины, домохозяйства стали реже называть нехватку денег и чаще ссылаться на другие основания. Если в 2022 году денег на автомобиль не было у 50,1% семей, то теперь таких 47,4%. При этом на неденежные причины указывают уже 43,4% против 40,6%.
https://ria.ru/20250329/nalog-2008174628.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), авто
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Авто
В России вырос средний возраст автомобилей

Росстат: средний возраст автомобилей у россиян вырос до 11,5 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили на парковке
Автомобили на парковке - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобили на парковке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Средний возраст автомобилей в распоряжении российских семей вырос в прошлом году до 11,5 лет, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
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Согласно данным статслужбы, средний возраст собственных или арендованных автомобилей российских домохозяйств в 2024 году составил 11,5 лет против 7,1 года в предыдущем обследовании. В 2020 году показатель находился на уровне 8,4 года, в 2018 году - 10 лет.
В целом в 2024 году снизилось количество семей, имеющих в своем распоряжении автомобиль, - до 49,3% с 49,6%. Несмотря на это, их все еще больше, чем в 2020 и 2018 годах.
Интересно, что, объясняя причину отсутствия машины, домохозяйства стали реже называть нехватку денег и чаще ссылаться на другие основания. Если в 2022 году денег на автомобиль не было у 50,1% семей, то теперь таких 47,4%. При этом на неденежные причины указывают уже 43,4% против 40,6%.
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