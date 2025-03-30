ВАРПЭ сообщила о росте вылова рыбы в Черном море
ВАРПЭ: в Черном море добывают меньше процента от общего вылова рыбы в России
Побережье Черного моря. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Черном море добывается меньше 1% от общего вылова рыбы в России, при этом к середине марта там было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Добыча идет хорошо: 12 тысяч тонн наши рыбаки добыли к середине марта, это почти на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в Черном море мы добываем в целом небольшие объемы в разрезе страны – менее 1% от общего вылова", - рассказал Зверев, напомнив, что добыча ведется вдали от береговой линии.
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Говоря о ситуации в Черном море после ЧП в Керченском проливе, он отметил, что ассоциация находится в контакте с Роспотребнадзором, который не допускает на российский рынок поставок опасной рыбопродукции. Кроме того, рыбаки передают в лаборатории все уловы для проверки.
Президент ВАРПЭ уточнил, что основной вылов приходится на Дальний Восток, где добывается две трети всего вылова. На втором месте - Северный бассейн. Остальное - внутренние водоемы, конвенционные районы Мирового океана, исключительные экономические зоны других государств.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершен, вывезены последние ее конструкции с мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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