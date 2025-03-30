https://ria.ru/20250330/reinkarnatsija-2008214965.html

Монах: реинкарнация Далай-ламы должна быть признана по законам КНР

Монах: реинкарнация Далай-ламы должна быть признана по законам КНР - РИА Новости, 30.03.2025

Монах: реинкарнация Далай-ламы должна быть признана по законам КНР

Реинкарнация Далай-ламы должна быть признана центральным правительством Китая, это вопрос, в котором необходимо следовать традициям, религиозным ритуалам и... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T10:11:00+03:00

2025-03-30T10:11:00+03:00

2025-03-30T12:14:00+03:00

религия

китай

тибет

индия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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ЛХАСА (Тибет, КНР), 30 мар – РИА Новости. Реинкарнация Далай-ламы должна быть признана центральным правительством Китая, это вопрос, в котором необходимо следовать традициям, религиозным ритуалам и законам КНР, рассказал заместитель исполнительного директора Комитета управления храма Джоканг в Лхасе, монах Ла Ба. Далай-лама XIV c 1959 года находится в изгнании. Правительство Китая считает его сепаратистом и обвиняет в разжигании социальных волнений в Тибете в 1980–х и 2008 годах. В июле этого года Далай-ламе XIV исполнится 90 лет. Некоторые аналитики опасаются, что с приближением этой даты споры о преемнике Далай-ламы разгорятся с новой силой, что может иметь последствия как для социальной стабильности в регионе, так и для отношений Китая с симпатизирующими Далай-ламе XIV США и Индией. Согласно традиции тибетского буддизма, Далай-лама будет перерожден, и сам он неоднократно говорил, что примет решение по этому вопросу в этом году. Кроме того, Далай-лама намекал, что его преемник будет рожден за пределами Китая. Пекин настаивает на своем праве назначать всех высокопоставленных деятелей тибетского буддизма и, как ожидается, не примет перерождение, происходящее за пределами Китая. “В вопросе перерождения необходимо следовать исторической традиции и всем соответствующим религиозным ритуалам. И особенно важно следовать закону КНР”, - сказал Ла Ба, отвечая на вопрос журналистов о том, как он смотрит на возможность перерождения за пределами Китая. Общение монаха с журналистами происходило на территории храма Джоканг, особо почитаемого тибетскими буддистами. Разговор проходил через переводчика, так как Ла Ба, чей родной язык тибетский, не вполне уверенно себя чувствует в общении на официальном языке Китая. Отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли он вероятностью появления двух Далай-лам, монах ответил отрицательно. “Я не вижу никаких причин для беспокойства. Как я уже сказал, существуют исторические традиции и религиозные ритуалы, чья история насчитывает 600-700 лет. И все реинкарнации должны быть признаны центральным правительством”, - сказал он. Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав КНР Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден покинуть родину и обосноваться в Индии. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20241121/mir-1985020158.html

https://ria.ru/20231231/schaste-1919284908.html

https://ria.ru/20230708/dalay-lama-1882952533.html

китай

тибет

индия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, тибет, индия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)