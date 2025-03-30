https://ria.ru/20250330/razminirovanie-2008198874.html

В Курской области предстоит разминировать более 110 населенных пунктов

В Курской области предстоит разминировать более 110 населенных пунктов - РИА Новости, 30.03.2025

В Курской области предстоит разминировать более 110 населенных пунктов

Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника представительства по... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T04:22:00+03:00

2025-03-30T04:22:00+03:00

2025-03-30T04:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

александр румянцев

валерий герасимов

владимир путин

нато

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КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев. "Администрацией Курской области определен перечень объектов, которые необходимо разминировать в первую очередь. Всего в этот перечень входит 122 населенных пункта", - отметил он. При этом Румянцев уточнил, что 10 населенных пунктов уже разминировано. "На сегодняшний день уже разминировано 10. Ведутся работы еще в 20. Ежедневно при проведении разминирования саперы находят большое количество различных взрывоопасных предметов, в том числе производства стран входящих в блок НАТО", - рассказал Румянцев. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.

https://ria.ru/20250330/vsu-2008197672.html

https://ria.ru/20250329/dnr-2008167523.html

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курская область, россия, брянская область, александр румянцев, валерий герасимов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины