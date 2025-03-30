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В Курской области предстоит разминировать более 110 населенных пунктов - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:22 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/razminirovanie-2008198874.html
В Курской области предстоит разминировать более 110 населенных пунктов
В Курской области предстоит разминировать более 110 населенных пунктов - РИА Новости, 30.03.2025
В Курской области предстоит разминировать более 110 населенных пунктов
Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника представительства по... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T04:22:00+03:00
2025-03-30T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
александр румянцев
валерий герасимов
владимир путин
нато
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КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев. "Администрацией Курской области определен перечень объектов, которые необходимо разминировать в первую очередь. Всего в этот перечень входит 122 населенных пункта", - отметил он. При этом Румянцев уточнил, что 10 населенных пунктов уже разминировано. "На сегодняшний день уже разминировано 10. Ведутся работы еще в 20. Ежедневно при проведении разминирования саперы находят большое количество различных взрывоопасных предметов, в том числе производства стран входящих в блок НАТО", - рассказал Румянцев. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
https://ria.ru/20250330/vsu-2008197672.html
https://ria.ru/20250329/dnr-2008167523.html
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курская область, россия, брянская область, александр румянцев, валерий герасимов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Александр Румянцев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Курской области предстоит разминировать более 110 населенных пунктов

Подполковник Румянцев: более 110 населенных пунктов Курской области разминируют

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев.
"Администрацией Курской области определен перечень объектов, которые необходимо разминировать в первую очередь. Всего в этот перечень входит 122 населенных пункта", - отметил он.
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При этом Румянцев уточнил, что 10 населенных пунктов уже разминировано.
"На сегодняшний день уже разминировано 10. Ведутся работы еще в 20. Ежедневно при проведении разминирования саперы находят большое количество различных взрывоопасных предметов, в том числе производства стран входящих в блок НАТО", - рассказал Румянцев.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьАлександр РумянцевВалерий ГерасимовВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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