https://ria.ru/20250330/raketa-2008292601.html

В Германии второй и третий экземпляры Spectrum уже находятся в производстве

В Германии второй и третий экземпляры Spectrum уже находятся в производстве - РИА Новости, 30.03.2025

В Германии второй и третий экземпляры Spectrum уже находятся в производстве

Второй и третий экземпляры ракеты Spectrum уже находятся в производстве, заявили представители частной немецкой компании Isar Aerospace. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T23:59:00+03:00

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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Второй и третий экземпляры ракеты Spectrum уже находятся в производстве, заявили представители частной немецкой компании Isar Aerospace. Как сообщалось ранее, в воскресенье ракета-носитель Spectrum частной немецкой компании Isar Aerospace, запущенная с территории норвежского космодрома Аннёйа, вскоре после запуска, выполненного около 12.30 (13.30 мск), упала в море. Этот запуск стал первым запуском ракеты-носителя с территории континентальной Европы. Целью тестового полета был сбор данных и накопление опыта. "Второй и третий экземпляры ракеты Spectrum уже находятся в производстве. Isar Aerospace практически полностью разрабатывает, производит и тестирует компоненты ракеты внутри компании, используя высокоавтоматизированное серийное производство", - говорится в релизе компании. Уточняется, что планируется выпускать до 40 ракет Spectrum в год. Как отметил гендиректор и соучредитель Isar Aerospace Даниэль Мецлер, "первый испытательный полет оправдал все ожидания и стал большим успехом". В ходе первого испытательного полета ракеты Spectrum с космодрома Аннёйя в Норвегии компания выполнила все поставленные задачи, подчеркнули в компании. "Ракета успешно стартовала в 12.30 и пролетела около 30 секунд. Это позволило собрать важные данные для дальнейших миссий. После завершения полета ракета в контролируемом режиме упала в море", - уточнили в компании, добавив, что благодаря строгим мерам безопасности Isar Aerospace и космодрома Аннёйя "безопасность всех участников была обеспечена на каждом этапе". Председатель совета директоров Isar Aerospace Бюлент Алтан добавил, что для выхода на орбиту обычно требуется несколько попыток. Он также выразил уверенность, что Isar Aerospace сделает это одной из самых первых. Стартап Isar Aerospace был основан в 2018 году на базе Мюнхенского технического университета. Он занимается разработкой и производством ракет-носителей для транспортировки спутников. В общей сложности стартапу удалось привлечь финансирование в размере более 400 миллионов евро. Среди инвесторов компании - Инновационный фонд НАТО (NIF), автомобильный холдинг Porsche SE и Airbus Ventures. Глава наблюдательного совета европейской компании Airbus Рене Оберман раннее заявлял, что Европе нужен суверенный доступ к космосу, чтобы иметь возможность получать разведывательные спутниковые данные и меньше зависеть от США. В связи с этим он отметил прогресс с малыми ракетами и привел в пример компанию Isar Aerospace. В феврале лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркивал важность независимого европейского доступа к космосу в свете изменения внешней политики США.

https://ria.ru/20250330/spectrum-2008245479.html

https://ria.ru/20241218/yaponiya-1989824442.html

https://ria.ru/20250116/kompanija-1993964576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, европа, сша, норвегия, фридрих мерц, нато, porsche se, airbus, porsche panamera, германия