https://ria.ru/20250330/putin-2008237084.html

Путин прислал венок на прощание с военкором Первого канала Прокофьевой

Путин прислал венок на прощание с военкором Первого канала Прокофьевой - РИА Новости, 30.03.2025

Путин прислал венок на прощание с военкором Первого канала Прокофьевой

Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшей военкором Анной Прокофьевой, которое проходит в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:33:00+03:00

2025-03-30T14:33:00+03:00

2025-03-30T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшей военкором Анной Прокофьевой, которое проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Прокофьевой началась в 13.30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные. Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.

https://ria.ru/20250327/prokofeva-2007604933.html

https://ria.ru/20250326/terror-2007532594.html

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белгородская область, украина, москва, анна прокофьева, владимир путин, дмитрий волков, россия, вооруженные силы украины, троекуровское кладбище