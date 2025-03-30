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Путин прислал венок на прощание с военкором Первого канала Прокофьевой - РИА Новости, 30.03.2025
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14:33 30.03.2025 (обновлено: 16:46 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/putin-2008237084.html
Путин прислал венок на прощание с военкором Первого канала Прокофьевой
Путин прислал венок на прощание с военкором Первого канала Прокофьевой - РИА Новости, 30.03.2025
Путин прислал венок на прощание с военкором Первого канала Прокофьевой
Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшей военкором Анной Прокофьевой, которое проходит в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:33:00+03:00
2025-03-30T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшей военкором Анной Прокофьевой, которое проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Прокофьевой началась в 13.30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные. Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
https://ria.ru/20250327/prokofeva-2007604933.html
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белгородская область, украина, москва, анна прокофьева, владимир путин, дмитрий волков, россия, вооруженные силы украины, троекуровское кладбище
Белгородская область, Украина, Москва, Анна Прокофьева, Владимир Путин, Дмитрий Волков, Россия, Вооруженные силы Украины, Троекуровское кладбище
Путин прислал венок на прощание с военкором Первого канала Прокофьевой

Венок от Путина прислали на прощание с военкором Прокофьевой в Москве

© РИА Новости / Ангелина Зайцева | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища
Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Ангелина Зайцева
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Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшей военкором Анной Прокофьевой, которое проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с Прокофьевой началась в 13.30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
27 марта, 07:41
Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
МИД потребовал международной реакции на убийство военкора Прокофьевой
26 марта, 17:46
 
Белгородская областьУкраинаМоскваАнна ПрокофьеваВладимир ПутинДмитрий ВолковРоссияВооруженные силы УкраиныТроекуровское кладбище
 
 
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