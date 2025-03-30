https://ria.ru/20250330/pushkov-2008247002.html
Киеву не стоит рассчитывать на бесплатную помощь от США, считает Пушков
Киеву не стоит рассчитывать на бесплатную помощь от США, считает Пушков - РИА Новости, 30.03.2025
Киеву не стоит рассчитывать на бесплатную помощь от США, считает Пушков
Киев вряд ли может рассчитывать на бесплатную помощь США в сфере обороны, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:55:00+03:00
2025-03-30T15:55:00+03:00
2025-03-30T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киев вряд ли может рассчитывать на бесплатную помощь США в сфере обороны, считает сенатор Алексей Пушков. "Украина пытается торговаться с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом по поводу "минеральной сделки", хотя один раз это уже стало причиной конфликта между Трампом и (Владимиром) Зеленским. При этом Киев хочет продолжать получать оружие и разведанные из США", - написал сенатор в своём Telegram-канале. По мнению Пушкова, "скорее, всего этот фокус у киевского руководства не пройдет". Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вслед за Трампом жестко прошелся по европейским "нахлебникам", которые, по его словам, используют США в своих целях, норовя все время проехаться за их счет - и в своей обороне, и в торговле. "И это - о ближайших союзниках США", - отметил политик. "А Украину администрация США тем более считает нахлебницей. Конечно, в Киеве привыкли все получать бесплатно, но с Трампом это вряд ли удастся", - заключил Пушков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, киев, украина, алексей пушков
В мире, Цены на нефть, США, Киев, Украина, Алексей Пушков
Киеву не стоит рассчитывать на бесплатную помощь от США, считает Пушков
Пушков: у Украины вряд ли пройдет фокус с получением бесплатной помощи от США