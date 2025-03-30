https://ria.ru/20250330/pushki-2008222582.html

USAID заплатило за объявление Зеленского "Персоной года", заявил Пушков

USAID заплатило за объявление Зеленского "Персоной года", заявил Пушков - РИА Новости, 30.03.2025

USAID заплатило за объявление Зеленского "Персоной года", заявил Пушков

Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году заплатило четыре миллиона долларов американскому журналу Time за то, чтобы еженедельник объявил... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:09:00+03:00

2025-03-30T12:09:00+03:00

2025-03-30T16:22:00+03:00

в мире

сша

украина

владимир зеленский

алексей пушков

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008222380_0:393:2048:1545_1920x0_80_0_0_717f7e7b4ef13042d0c492e7314c0017.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году заплатило четыре миллиона долларов американскому журналу Time за то, чтобы еженедельник объявил Владимира Зеленского "Персоной года" и разместил его фото на своей обложке, именно так делается информация на Западе, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Он разместил фото обложки журнала с Зеленским. "В США стало известно, что в 2022 году агентство USAID заплатило четыре миллиона долларов американскому журналу "Тайм" за то, чтобы еженедельник объявил его "Персоной года" и разместил его фото на своей обложке", — отметил Пушков. При этом "Тайм", "разумеется, далеко не единственное СМИ, получавшее огромные деньги за такого рода публикации", добавил он. "Именно об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID. И именно так делается информация на Западе", — заключил сенатор. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент США Дональд Трамп назвал его "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.

https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000823129.html

https://ria.ru/20250329/saks-2008188378.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, владимир зеленский, алексей пушков, дональд трамп, агентство по международному развитию сша