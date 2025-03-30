https://ria.ru/20250330/pushki-2008222582.html
USAID заплатило за объявление Зеленского "Персоной года", заявил Пушков
USAID заплатило за объявление Зеленского "Персоной года", заявил Пушков - РИА Новости, 30.03.2025
USAID заплатило за объявление Зеленского "Персоной года", заявил Пушков
Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году заплатило четыре миллиона долларов американскому журналу Time за то, чтобы еженедельник объявил... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:09:00+03:00
2025-03-30T12:09:00+03:00
2025-03-30T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году заплатило четыре миллиона долларов американскому журналу Time за то, чтобы еженедельник объявил Владимира Зеленского "Персоной года" и разместил его фото на своей обложке, именно так делается информация на Западе, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Он разместил фото обложки журнала с Зеленским. "В США стало известно, что в 2022 году агентство USAID заплатило четыре миллиона долларов американскому журналу "Тайм" за то, чтобы еженедельник объявил его "Персоной года" и разместил его фото на своей обложке", — отметил Пушков. При этом "Тайм", "разумеется, далеко не единственное СМИ, получавшее огромные деньги за такого рода публикации", добавил он. "Именно об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID. И именно так делается информация на Западе", — заключил сенатор. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент США Дональд Трамп назвал его "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000823129.html
https://ria.ru/20250329/saks-2008188378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, алексей пушков, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
USAID заплатило за объявление Зеленского "Персоной года", заявил Пушков
Пушков: USAID заплатило $4 миллиона за объявление Зеленского "Персоной года"