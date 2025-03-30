Пушилин рассказал о ремонте дорог в ДНР
Пушилин: на ремонт улично-дорожной сети в ДНР выделили 3,3 миллиарда рублей
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на ремонт улично-дорожной сети в республике с упором на донецко-макеевскую агломерацию дополнительно выделено 3,3 миллиарда рублей.
«
"Если мы говорили в начале года, в январе буквально, что отремонтировать сможем 450 километров дорог в этом году, то уже сейчас эта цифра значительно выросла. С крайней встречи, визита (вице-премьера РФ - ред.) Марата Шакирзяновича Хуснуллина уже есть решение о выделении дополнительных 3,3 миллиарда рублей на улично-дорожную сеть. И уже практически завершается контрактация, полным ходом идет по этим дорогам", - сказал Пушилин, опубликовав видео с заявлением в своем Telegram-канале.
По его словам, в этой работе упор необходимо сделать на донецко-макеевской агломерации.
"Мы понимаем, что часть дорог в Донецке также, несмотря на то что это центральные районы, не говоря уже о четырех районах, которые у нас ранее находились под обстрелами, нужно ремонтировать. Дороги, что уж тут, за эти годы многие приведены в негодное состояние - или ну уж точно требуется этому уделить внимание. Макеевка также, каркас транспортный выстроен. И сейчас, помимо самой улицы Ленина, мы видим отремонтированные дублеры, но этого мало", - подчеркнул Пушилин.
Пушилин рассказал о восстановлении домов в Курахово
13 марта, 14:39