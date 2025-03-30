https://ria.ru/20250330/pushilin-2008270087.html

Пушилин рассказал о ремонте дорог в ДНР

Пушилин рассказал о ремонте дорог в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025

Пушилин рассказал о ремонте дорог в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на ремонт улично-дорожной сети в республике с упором на донецко-макеевскую агломерацию дополнительно выделено 3,3 миллиарда РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T19:50:00+03:00

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2025-03-30T19:50:00+03:00

донецкая народная республика

россия

донецк

денис пушилин

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на ремонт улично-дорожной сети в республике с упором на донецко-макеевскую агломерацию дополнительно выделено 3,3 миллиарда рублей. "Если мы говорили в начале года, в январе буквально, что отремонтировать сможем 450 километров дорог в этом году, то уже сейчас эта цифра значительно выросла. С крайней встречи, визита (вице-премьера РФ - ред.) Марата Шакирзяновича Хуснуллина уже есть решение о выделении дополнительных 3,3 миллиарда рублей на улично-дорожную сеть. И уже практически завершается контрактация, полным ходом идет по этим дорогам", - сказал Пушилин, опубликовав видео с заявлением в своем Telegram-канале. По его словам, в этой работе упор необходимо сделать на донецко-макеевской агломерации. "Мы понимаем, что часть дорог в Донецке также, несмотря на то что это центральные районы, не говоря уже о четырех районах, которые у нас ранее находились под обстрелами, нужно ремонтировать. Дороги, что уж тут, за эти годы многие приведены в негодное состояние - или ну уж точно требуется этому уделить внимание. Макеевка также, каркас транспортный выстроен. И сейчас, помимо самой улицы Ленина, мы видим отремонтированные дублеры, но этого мало", - подчеркнул Пушилин.

https://ria.ru/20250313/pushilin-2004753985.html

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, донецк, денис пушилин