https://ria.ru/20250330/proschenie-2008203768.html

Священник рассказал, как узнать, простил ли Бог грехи на исповеди

Священник рассказал, как узнать, простил ли Бог грехи на исповеди - РИА Новости, 30.03.2025

Священник рассказал, как узнать, простил ли Бог грехи на исповеди

Бог прощает на исповеди грехи не автоматически, станет известно только на Страшном суде, даровал ли прощение Господь, но есть признаки Его прощения, рассказал... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T07:36:00+03:00

2025-03-30T07:36:00+03:00

2025-03-30T07:36:00+03:00

религия

максим первозванский

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бог прощает на исповеди грехи не автоматически, станет известно только на Страшном суде, даровал ли прощение Господь, но есть признаки Его прощения, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе, протоиерей Максим Первозванский. Покаяние (исповедь) - одно из семи Таинств Церкви, наряду с крещением, миропомазанием, венчанием, елеосвящением, священством и причащением (евхаристией). Считается, что по молитвам священника эти Таинства совершает сам Господь. Обычно после исповеди верующие участвуют в главном церковном таинстве - евхаристии (причащении Тела и Крови Христовых). Приступать к причастию нельзя без благословения священника, которое, как правило, дают после исповеди. "Во время исповеди человек кается (исповедается) в грехах, после чего священник может прочитать разрешительную молитву, в которой просит Господа о прощении грехов кающемуся. Священник произносит: "Прощаю и разрешаю от всех грехов твоих". "Разрешить" буквально значит "развязать". Грех нас связывает, мы оказываемся как бы его узниками. В Таинстве исповеди происходит развязывание, разрешение от греха. Однако простил ли Господь человека за этот грех, не знает ни священник, ни кающийся. Это будет открыто только на Страшном суде", - сказал Первозванский. Священнослужитель наполнил, что исповедь - это форма, а содержательная часть - это покаяние. "Раскаяние - это сожаление о содеянном, а покаяние предполагает изменение, исправление. Как понять, что покаяние свершилось, что грех прощен Богом? Главный признак - если вы больше не возвращаетесь к совершению этого греха, то есть на исповеди назвали грех, искренне раскаялись и больше его не совершаете. Человека еще может продолжать "тянуть" ко греху, но суть изменения - в том, что человек становится сильнее этого желания", - объяснил протоиерей. Также, продолжил Первозванский, священник молится над головой кающегося: "примири и соедини его со Святой Твоей Церковью", то есть покаяние становится возвращением к Богу, примирением с Ним и Его Церковью. "Это как в человеческих отношениях: если люди сильно поссорились, то просто сказать "Прости меня" и "Хорошо, я тебя прощаю" бывает недостаточно. Нужно, чтобы отношения исправились, люди стали вести себя иначе, как минимум, чтобы искренне этого хотели и старались", - добавил клирик. Вот почему в некоторых случаях священники и вовсе не читают разрешительную молитву, например, если не видят искреннего раскаяния и не надеются на то, что покаяние совершится, рассказал протоиерей. "Тогда священник может назначить епитимью, то есть какой-то духовный труд, чтобы душа смогла исправиться. За тяжкие грехи полагается временное отлучение от причастия, поскольку такие грехи сами по себе отлучают нас от Бога, Церкви. Часто это очень неприятные для священника моменты, ведь от падений никто не застрахован, в том числе люди, которые много лет ходят в церковь", - поделился клирик. Однако большинство прихожан, продолжил Первозванский, каются в так называемых "повседневных" грехах: например, в том, что были раздражительны, разгневались, обиделись, были в чем-то невоздержанными. "С одной стороны, эти грехи не тяжкие, с другой, нет особой надежды, что человек их преодолеет, исправится, по крайней мере, быстро. И понятно, что полностью избавиться от всех страстей человеку невозможно. Тогда священник читает разрешительную молитву, видя искреннее желание, борьбу человека. С тяжкими грехами, например, убийство, аборт и так далее, иначе: в этом случае человек должен твердо обещать, что больше не будет этого делать, и измениться. И только после этого может быть прочитана разрешительная молитва", - подчеркнул священнослужитель. В любом случае Первозванский призвал исповедоваться и каяться, даже если у человека нет уверенности, что он больше не будет совершать определенный грех. "Тут очень важно намерение. Некоторые люди, достаточно далекие от Церкви, говорят, что не пойдут на исповедь, потому что все равно будут грешить. В некотором смысле это честно: идти на исповедь с намерением грешить дальше смысла нет, но если есть желание этот грех не совершать, надежда его побороть, просто пока не получается, то, конечно, нужно идти на исповедь и каяться. Вместе с Богом, с помощью священника это будет значительно легче сделать", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250326/rpts-2007334624.html

https://ria.ru/20250310/pravoslavie-2003984838.html

https://ria.ru/20250309/pravoslavie-2003870084.html

https://ria.ru/20250302/tsel-2002301424.html

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максим первозванский