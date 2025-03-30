https://ria.ru/20250330/prestupnik-2008261435.html

В Курской области ликвидировали швейцарского наемника

В Курской области ликвидировали швейцарского наемника - РИА Новости, 30.03.2025

В Курской области ликвидировали швейцарского наемника

Двадцатипятилетний швейцарский преступник ликвидирован во время боевых действий против российской армии в Курской области в составе "украинского... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T18:33:00+03:00

2025-03-30T18:33:00+03:00

2025-03-30T18:33:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 30 мар - РИА Новости. Двадцатипятилетний швейцарский преступник ликвидирован во время боевых действий против российской армии в Курской области в составе "украинского интернационального легиона" в конце декабря 2024 года, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS со ссылкой на ряд источников. "Гражданин Швейцарии, о смерти (в ходе конфликта на Украине -ред.) которого 12 февраля объявил МИД страны, вырос в кантоне Во. Это 25-летний парень с хаотичной жизнью, который прошел через исправительный центр для несовершеннолетних в Прамонте", - сказано в материале. Согласно информации RTS, которая не публикует имя и фамилию, молодой швейцарец был ликвидирован 25 декабря 2024 года в Курской области. Он вступил в ряды украинского "интернационального легиона" в июне 2024 года. Журналисты сообщают, что этот человек южноамериканского происхождения был усыновлен швейцарской семьей, когда был совсем маленьким, но смерть его приемной матери в подростковом возрасте несколько раз привела его в психиатрическую больницу. Источники RTS описывают его как человека жестокого. "Несмотря на то, что заявления (для вступления в ВСУ - ред.) от лиц, уже осужденных на родине, запрещены, молодому лозаннцу удалось пройти процесс вступления... Его отправили в лагерь (на Украине - ред.), где прошёл обучение как новобранец. Он подружился с молодыми французами и сенегальцем, которые готовились сражаться вместе с ним", - сообщили RTS различные источники. RTS отмечает, что в своем аккаунте в Instagram* он рассказывал о своей жизни на фронте, выражая опасения, что "никогда не вернется" после того, как его отправили в Курскую область. В настоящий момент неизвестно, сколько граждан Швейцарии участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. В Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет. Ранее официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер заявил РИА Новости, что швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250325/svo-2007169169.html

https://ria.ru/20250120/naemnik-1994570458.html

https://ria.ru/20250329/sudzha-2008174350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, швейцария, мария захарова, сергей лавров