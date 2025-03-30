https://ria.ru/20250330/preduprezhdenie-2008201197.html
В США выступили с предупреждением после слов Путина об Украине
В США выступили с предупреждением после слов Путина об Украине - РИА Новости, 30.03.2025
В США выступили с предупреждением после слов Путина об Украине
К словам президента России Владимира Путина нужно относиться с осторожностью, потому что они всегда подкрепляются реальными действиями, заявил отставной... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T05:35:00+03:00
2025-03-30T05:35:00+03:00
2025-03-30T05:35:00+03:00
россия
владимир путин
дэниел дэвис
украина
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. К словам президента России Владимира Путина нужно относиться с осторожностью, потому что они всегда подкрепляются реальными действиями, заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Кир Стармер, Эммануэль Макрон, очевидно, (Владимир — Прим. ред.) Зеленский — они все время делают разного рода смелые заявления, которые ничем не подкреплены в реальности. Это не тот случай. Это не та ситуация с российским президентом. Его слова намного более продуманы", — сказал эксперт, комментируя недавнее высказывание главы российского государства о появившейся возможности добить украинских боевиков.Дэвис также отметил, что каждое слово президента России о положении дел на фронте можно подтвердить, просто посмотрев на любую карту военных действий."Вы увидите то же самое: они (Карты. — Прим. ред.) показывают, что русские продвигаются по всей линии фронта", — пояснил отставной военный.Глава российского государства в четверг в четверг работал в Мурманске, где вечером посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками. Президент рассказал им, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, а также заявил, что есть основания полагать, что российские войска добьют украинских военных.
https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html
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россия, владимир путин, дэниел дэвис, украина
Россия, Владимир Путин, Дэниел Дэвис, Украина
В США выступили с предупреждением после слов Путина об Украине
Подполковник Дэвис призвал Запад серьезно относиться к словам Путина