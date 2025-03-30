Рейтинг@Mail.ru
В США выступили с предупреждением после слов Путина об Украине - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/preduprezhdenie-2008201197.html
В США выступили с предупреждением после слов Путина об Украине
В США выступили с предупреждением после слов Путина об Украине - РИА Новости, 30.03.2025
В США выступили с предупреждением после слов Путина об Украине
К словам президента России Владимира Путина нужно относиться с осторожностью, потому что они всегда подкрепляются реальными действиями, заявил отставной... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T05:35:00+03:00
2025-03-30T05:35:00+03:00
россия
владимир путин
дэниел дэвис
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_0:138:3164:1919_1920x0_80_0_0_b5b2c0b08d32cd7d411698c48a1a3660.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. К словам президента России Владимира Путина нужно относиться с осторожностью, потому что они всегда подкрепляются реальными действиями, заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Кир Стармер, Эммануэль Макрон, очевидно, (Владимир — Прим. ред.) Зеленский — они все время делают разного рода смелые заявления, которые ничем не подкреплены в реальности. Это не тот случай. Это не та ситуация с российским президентом. Его слова намного более продуманы", — сказал эксперт, комментируя недавнее высказывание главы российского государства о появившейся возможности добить украинских боевиков.Дэвис также отметил, что каждое слово президента России о положении дел на фронте можно подтвердить, просто посмотрев на любую карту военных действий."Вы увидите то же самое: они (Карты. — Прим. ред.) показывают, что русские продвигаются по всей линии фронта", — пояснил отставной военный.Глава российского государства в четверг в четверг работал в Мурманске, где вечером посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками. Президент рассказал им, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, а также заявил, что есть основания полагать, что российские войска добьют украинских военных.
https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006800846.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86fe5f650e16e391f3b32cb3e5b3c1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дэниел дэвис, украина
Россия, Владимир Путин, Дэниел Дэвис, Украина
В США выступили с предупреждением после слов Путина об Украине

Подполковник Дэвис призвал Запад серьезно относиться к словам Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. К словам президента России Владимира Путина нужно относиться с осторожностью, потому что они всегда подкрепляются реальными действиями, заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«
"Кир Стармер, Эммануэль Макрон, очевидно, (Владимир — Прим. ред.) Зеленский — они все время делают разного рода смелые заявления, которые ничем не подкреплены в реальности. Это не тот случай. Это не та ситуация с российским президентом. Его слова намного более продуманы", — сказал эксперт, комментируя недавнее высказывание главы российского государства о появившейся возможности добить украинских боевиков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В США предложили Путину и Трампу неожиданное решение судьбы Зеленского
03:59
Дэвис также отметил, что каждое слово президента России о положении дел на фронте можно подтвердить, просто посмотрев на любую карту военных действий.
"Вы увидите то же самое: они (Карты. — Прим. ред.) показывают, что русские продвигаются по всей линии фронта", — пояснил отставной военный.
Глава российского государства в четверг в четверг работал в Мурманске, где вечером посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками. Президент рассказал им, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, а также заявил, что есть основания полагать, что российские войска добьют украинских военных.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Свои причины". На Западе забили тревогу из-за тактики Путина
23 марта, 17:13
 
РоссияВладимир ПутинДэниел ДэвисУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала