Празднование синдхского Нового года
Чети Чанд — синдхский Новый год, посвященный рождению Джулелала, покровителя синдхов и духа воды, процветания и обновления.
Чети Чанд — синдхский Новый год, посвященный рождению Джулелала, покровителя синдхов и духа воды, процветания и обновления.
Торжество в Москве объединило под одной крышей синдхов, телугу, кашмирцев, маратхов, индуистские общины и мусульман, отдавая дань богатым культурным традициям Индии.
Торжество в Москве объединило под одной крышей синдхов, телугу, кашмирцев, маратхов, индуистские общины и мусульман, отдавая дань богатым культурным традициям Индии.
По словам организаторов мероприятия, это историческое событие символизирует надежду, обновление и благодарность — универсальные ценности, выходящие за границы культур.
По словам организаторов мероприятия, это историческое событие символизирует надежду, обновление и благодарность — универсальные ценности, выходящие за границы культур.
Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар на праздновании синдхского Нового года — Чети Чанд в Москве.
Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар на праздновании синдхского Нового года — Чети Чанд в Москве.
Координатор Синдхской ассоциации России Сэмми Котвнаи назвал праздник мостом между культурами.
Координатор Синдхской ассоциации России Сэмми Котвнаи назвал праздник мостом между культурами.
Гостей ждали традиционные для всех праздников ритуалы и молитвы, художественные выступления, мастер-классы и фуршет.
Гостей ждали традиционные для всех праздников ритуалы и молитвы, художественные выступления, мастер-классы и фуршет.
Организаторами мероприятия выступили Индийский национально- культурный центр SITA, Текстильный бизнес-альянс TBA и Синдхская ассоциация России.
Организаторами мероприятия выступили Индийский национально- культурный центр SITA, Текстильный бизнес-альянс TBA и Синдхская ассоциация России.