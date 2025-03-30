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Празднование синдхского Нового года

Празднование синдхского Нового года - РИА Новости, 30.03.2025

Празднование синдхского Нового года

В последнее мартовское воскресенье в Москве впервые провели совместное празднование пяти индийских новогодних фестивалей и праздника Ид аль-Фитр в Индийском... РИА Новости, 30.03.2025

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В последнее мартовское воскресенье в Москве впервые провели совместное празднование пяти индийских новогодних фестивалей и праздника Ид аль-Фитр в Индийском культурно-национальном центре. Кадры красочных торжеств — в фотоленте РИА Новости.

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