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Празднование синдхского Нового года - РИА Новости, 30.03.2025
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21:12 30.03.2025 (обновлено: 21:25 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/prazdnik-2008277541.html
Празднование синдхского Нового года
Празднование синдхского Нового года - РИА Новости, 30.03.2025
Празднование синдхского Нового года
В последнее мартовское воскресенье в Москве впервые провели совместное празднование пяти индийских новогодних фестивалей и праздника Ид аль-Фитр в Индийском... РИА Новости, 30.03.2025
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В последнее мартовское воскресенье в Москве впервые провели совместное празднование пяти индийских новогодних фестивалей и праздника Ид аль-Фитр в Индийском культурно-национальном центре. Кадры красочных торжеств — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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фото, фото, москва, россия, индия, культура, новости культуры
Фото, Москва, Россия, Индия, Культура, Новости культуры

Празднование синдхского Нового года

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В последнее мартовское воскресенье в Москве впервые провели совместное празднование пяти индийских новогодних фестивалей и праздника Ид аль-Фитр в Индийском культурно-национальном центре. Кадры красочных торжеств — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Чети Чанд — синдхский Новый год, посвященный рождению Джулелала, покровителя синдхов и духа воды, процветания и обновления.

Празднование Синдхского Нового Года - Чети Чанд в Индийском культурном национальном центре в Москве

Чети Чанд — синдхский Новый год, посвященный рождению Джулелала, покровителя синдхов и духа воды, процветания и обновления.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Торжество в Москве объединило под одной крышей синдхов, телугу, кашмирцев, маратхов, индуистские общины и мусульман, отдавая дань богатым культурным традициям Индии.

Празднование Синдхского Нового Года - Чети Чанд в Индийском культурном национальном центре в Москве

Торжество в Москве объединило под одной крышей синдхов, телугу, кашмирцев, маратхов, индуистские общины и мусульман, отдавая дань богатым культурным традициям Индии.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

По словам организаторов мероприятия, это историческое событие символизирует надежду, обновление и благодарность — универсальные ценности, выходящие за границы культур.

Празднование Синдхского Нового Года - Чети Чанд в Индийском культурном национальном центре в Москве

По словам организаторов мероприятия, это историческое событие символизирует надежду, обновление и благодарность — универсальные ценности, выходящие за границы культур.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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3 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар на праздновании синдхского Нового года — Чети Чанд в Москве.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар на праздновании Синдхского Нового Года - Чети Чанд в Индийском культурном национальном центре в Москве

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар на праздновании синдхского Нового года — Чети Чанд в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Координатор Синдхской ассоциации России Сэмми Котвнаи назвал праздник мостом между культурами.

Празднование Синдхского Нового Года - Чети Чанд в Индийском культурном национальном центре в Москве

Координатор Синдхской ассоциации России Сэмми Котвнаи назвал праздник мостом между культурами.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Гостей ждали традиционные для всех праздников ритуалы и молитвы, художественные выступления, мастер-классы и фуршет.

Празднование Синдхского Нового Года - Чети Чанд в Индийском культурном национальном центре в Москве

Гостей ждали традиционные для всех праздников ритуалы и молитвы, художественные выступления, мастер-классы и фуршет.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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6 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Организаторами мероприятия выступили Индийский национально- культурный центр SITA, Текстильный бизнес-альянс TBA и Синдхская ассоциация России.

Празднование Синдхского Нового Года - Чети Чанд в Индийском культурном национальном центре в Москве

Организаторами мероприятия выступили Индийский национально- культурный центр SITA, Текстильный бизнес-альянс TBA и Синдхская ассоциация России.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 7
 
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