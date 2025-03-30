https://ria.ru/20250330/posol-2008221508.html
Посол Эквадора рассказал о важности экспорта цветов в Россию
Посол Эквадора рассказал о важности экспорта цветов в Россию - РИА Новости, 30.03.2025
Посол Эквадора рассказал о важности экспорта цветов в Россию
Российский рынок очень важен для экспорта цветов из Эквадора, и в стране даже выращивают для него особые цветы, рассказал в интервью РИА Новости эквадорский... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T11:49:00+03:00
2025-03-30T11:49:00+03:00
2025-03-30T11:49:00+03:00
эквадор
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский рынок очень важен для экспорта цветов из Эквадора, и в стране даже выращивают для него особые цветы, рассказал в интервью РИА Новости эквадорский посол в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "Россия 14 февраля и 8 марта потребляет все цветы, которые есть. Для наших цветов это тоже очень важный рынок. Есть даже цветы особого размера и качества, которые выращиваются специально для российского рынка", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что изменился маршрут поставки цветов в страну.
https://ria.ru/20250330/dolja-2008219050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эквадор, москва, экономика
Эквадор, Москва, Экономика
Посол Эквадора рассказал о важности экспорта цветов в Россию
Посол Хуан Ольгин: Эквадор выращивает для российского рынка особые цветы