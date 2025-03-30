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Посол Эквадора рассказал о важности экспорта цветов в Россию - РИА Новости, 30.03.2025
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11:49 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/posol-2008221508.html
Посол Эквадора рассказал о важности экспорта цветов в Россию
Посол Эквадора рассказал о важности экспорта цветов в Россию - РИА Новости, 30.03.2025
Посол Эквадора рассказал о важности экспорта цветов в Россию
Российский рынок очень важен для экспорта цветов из Эквадора, и в стране даже выращивают для него особые цветы, рассказал в интервью РИА Новости эквадорский... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T11:49:00+03:00
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эквадор
москва
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский рынок очень важен для экспорта цветов из Эквадора, и в стране даже выращивают для него особые цветы, рассказал в интервью РИА Новости эквадорский посол в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "Россия 14 февраля и 8 марта потребляет все цветы, которые есть. Для наших цветов это тоже очень важный рынок. Есть даже цветы особого размера и качества, которые выращиваются специально для российского рынка", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что изменился маршрут поставки цветов в страну.
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эквадор, москва, экономика
Эквадор, Москва, Экономика
Посол Эквадора рассказал о важности экспорта цветов в Россию

Посол Хуан Ольгин: Эквадор выращивает для российского рынка особые цветы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродажа цветов
Продажа цветов - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский рынок очень важен для экспорта цветов из Эквадора, и в стране даже выращивают для него особые цветы, рассказал в интервью РИА Новости эквадорский посол в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
"Россия 14 февраля и 8 марта потребляет все цветы, которые есть. Для наших цветов это тоже очень важный рынок. Есть даже цветы особого размера и качества, которые выращиваются специально для российского рынка", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что изменился маршрут поставки цветов в страну.
Бананы - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Посол Эквадора рассказал об экспорте бананов в Россию
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ЭквадорМоскваЭкономика
 
 
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