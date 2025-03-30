https://ria.ru/20250330/posol-2008208730.html

Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией

Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией - РИА Новости, 30.03.2025

Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией

Эквадор смог сохранить торговлю с Россией и после начала украинского конфликта, несмотря на воздействие антироссийских санкций на логистику, рассказал в... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:18:00+03:00

2025-03-30T09:18:00+03:00

2025-03-30T09:18:00+03:00

экономика

россия

эквадор

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Эквадор смог сохранить торговлю с Россией и после начала украинского конфликта, несмотря на воздействие антироссийских санкций на логистику, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "Сохранение торговли стало большим вызовом после начала специальной военной операции. Первым вызовом было сохранить наш экспорт, поскольку некоторые судоходные компании перестали работать из-за санкций. В этой связи мы по логистическим причинам не могли привезти наши товары. Но наши экспортеры очень ловко нашли подходящие логистические решения", - сказал собеседник агентства. По информации, предоставленной дипломатом, за последние пять лет эквадорский экспорт в Россию сократился лишь на 0,68% в стоимости и 3,78% в объеме. "Сохранить двустороннюю торговлю было сложно, но перейти к росту в таких условиях было куда сложнее ... Россия же все равно остается для Эквадора четвертым по значимости торговым партнером по ненефтяным продуктам", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20241030/banany-1980827084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эквадор, москва