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Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией - РИА Новости, 30.03.2025
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09:18 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/posol-2008208730.html
Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией
Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией - РИА Новости, 30.03.2025
Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией
Эквадор смог сохранить торговлю с Россией и после начала украинского конфликта, несмотря на воздействие антироссийских санкций на логистику, рассказал в... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:18:00+03:00
2025-03-30T09:18:00+03:00
экономика
россия
эквадор
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Эквадор смог сохранить торговлю с Россией и после начала украинского конфликта, несмотря на воздействие антироссийских санкций на логистику, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "Сохранение торговли стало большим вызовом после начала специальной военной операции. Первым вызовом было сохранить наш экспорт, поскольку некоторые судоходные компании перестали работать из-за санкций. В этой связи мы по логистическим причинам не могли привезти наши товары. Но наши экспортеры очень ловко нашли подходящие логистические решения", - сказал собеседник агентства. По информации, предоставленной дипломатом, за последние пять лет эквадорский экспорт в Россию сократился лишь на 0,68% в стоимости и 3,78% в объеме. "Сохранить двустороннюю торговлю было сложно, но перейти к росту в таких условиях было куда сложнее ... Россия же все равно остается для Эквадора четвертым по значимости торговым партнером по ненефтяным продуктам", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20241030/banany-1980827084.html
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экономика, россия, эквадор, москва
Экономика, Россия, Эквадор, Москва
Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией

Посол Хуан Ольгин: Эквадор сохранил торговлю с Россией, несмотря на санкции

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийСтолица Эквадора Кито
Столица Эквадора Кито - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Столица Эквадора Кито. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Эквадор смог сохранить торговлю с Россией и после начала украинского конфликта, несмотря на воздействие антироссийских санкций на логистику, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
"Сохранение торговли стало большим вызовом после начала специальной военной операции. Первым вызовом было сохранить наш экспорт, поскольку некоторые судоходные компании перестали работать из-за санкций. В этой связи мы по логистическим причинам не могли привезти наши товары. Но наши экспортеры очень ловко нашли подходящие логистические решения", - сказал собеседник агентства.
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По информации, предоставленной дипломатом, за последние пять лет эквадорский экспорт в Россию сократился лишь на 0,68% в стоимости и 3,78% в объеме.
"Сохранить двустороннюю торговлю было сложно, но перейти к росту в таких условиях было куда сложнее ... Россия же все равно остается для Эквадора четвертым по значимости торговым партнером по ненефтяным продуктам", - подчеркнул посол.
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