Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией
Посол Хуан Ольгин: Эквадор сохранил торговлю с Россией, несмотря на санкции
Столица Эквадора Кито. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Эквадор смог сохранить торговлю с Россией и после начала украинского конфликта, несмотря на воздействие антироссийских санкций на логистику, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
"Сохранение торговли стало большим вызовом после начала специальной военной операции. Первым вызовом было сохранить наш экспорт, поскольку некоторые судоходные компании перестали работать из-за санкций. В этой связи мы по логистическим причинам не могли привезти наши товары. Но наши экспортеры очень ловко нашли подходящие логистические решения", - сказал собеседник агентства.
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По информации, предоставленной дипломатом, за последние пять лет эквадорский экспорт в Россию сократился лишь на 0,68% в стоимости и 3,78% в объеме.
"Сохранить двустороннюю торговлю было сложно, но перейти к росту в таких условиях было куда сложнее ... Россия же все равно остается для Эквадора четвертым по значимости торговым партнером по ненефтяным продуктам", - подчеркнул посол.