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Советник Трампа раскрыл, сколько США планируют получить от импортных пошлин
Советник Трампа раскрыл, сколько США планируют получить от импортных пошлин - РИА Новости, 30.03.2025
Советник Трампа раскрыл, сколько США планируют получить от импортных пошлин
Американские власти рассчитывают ежегодно получать по 600 миллиардов долларов в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере 6 РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T18:53:00+03:00
2025-03-30T18:53:00+03:00
2025-03-30T18:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Американские власти рассчитывают ежегодно получать по 600 миллиардов долларов в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере 6 триллионов долларов, заявил в воскресенье старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро. "Пошлины позволят получать около 600 миллиардов долларов в год, около 6 триллионов на протяжении десятилетнего периода", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Наварро уточнил, что только за счет повышения пошлин на автомобили американская администрация намерена получить около 100 миллиардов долларов. Одновременно советник главы государства указал, что администрация Белого дома рассчитывает на принятие конгрессом США законопроекта, который предоставит налоговые льготы, а также льготное кредитование покупателям американских автомобилей.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп, пошлины
Цены на нефть, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Дональд Трамп, Пошлины
Советник Трампа раскрыл, сколько США планируют получить от импортных пошлин
Советник президента США Наварро: пошлины позволят получать по $600 млрд в год