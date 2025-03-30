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В США жестко высказались о помощи Украине - РИА Новости, 30.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/pomosch-2008278552.html
В США жестко высказались о помощи Украине
В США жестко высказались о помощи Украине - РИА Новости, 30.03.2025
В США жестко высказались о помощи Украине
Американцы не хотят продолжать выделять денежные средства на конфликт на Украине, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T20:56:00+03:00
2025-03-30T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Американцы не хотят продолжать выделять денежные средства на конфликт на Украине, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х."Америка не поддерживает продолжение финансирования бесполезной войны на Украине, несмотря на фальшивые опросы общественного мнения и настойчивость неоконсерваторов. Американцы задолжали 36 триллионов долларов и хотят, чтобы их с трудом заработанные налоговые доллары были использованы для решения проблем США", — написала она.Ранее в воскресенье сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев вряд ли может рассчитывать на бесплатную помощь Вашингтона в сфере обороны.Президент США Дональд Трамп 22 февраля заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. В свою очередь, глава киевского режима отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов. По его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250330/dizen-2008256419.html
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в мире, сша, украина, марджори тейлор грин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Марджори Тейлор Грин
В США жестко высказались о помощи Украине

Конгрессвумен Грин: американцы больше не хотят финансировать конфликт на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Американцы не хотят продолжать выделять денежные средства на конфликт на Украине, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.
"Америка не поддерживает продолжение финансирования бесполезной войны на Украине, несмотря на фальшивые опросы общественного мнения и настойчивость неоконсерваторов. Американцы задолжали 36 триллионов долларов и хотят, чтобы их с трудом заработанные налоговые доллары были использованы для решения проблем США", — написала она.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
На Западе раскрыли, как Украина крупно подставила своего союзника
Вчера, 17:34
Ранее в воскресенье сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев вряд ли может рассчитывать на бесплатную помощь Вашингтона в сфере обороны.
Президент США Дональд Трамп 22 февраля заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. В свою очередь, глава киевского режима отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов. По его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.
По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
На Западе высмеяли истерику стран Балтии из-за перемирия на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМарджори Тейлор Грин
 
 
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