Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 30.03.2025 (обновлено: 06:01 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/platezhi-2008198100.html
Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей
Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей - РИА Новости, 30.03.2025
Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей
Родители должны платить коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T03:51:00+03:00
2025-03-30T06:01:00+03:00
общество
россия
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_418a059fe4eb5b7c13919cfe61933120.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Родители должны платить коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам. Прецедентом стал спор томского товарищества собственников жилья (ТСЖ) с местным жителем, который не платил коммунальные платежи и взносы за капремонт более пяти лет и накопил долг почти в 445 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, которая проживала вместе с ним. Когда дело дошло до Верховного суда, тот обратил внимание, что должник был несовершеннолетним, поэтому задолженность надо взыскивать не с него, а с его родителей. Поскольку суды нижестоящих инстанций не озаботились привлечением к делу его отца, Верховный суд отправил дело на пересмотр. "В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания. Вместе с тем несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей", — сказано в определении Верховного суда.
https://ria.ru/20250323/nalogi-1770103932.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_90b665849e13cfd6789c572bd0f1e23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, жкх
Общество, Россия, ЖКХ
Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей

Верховный суд: родители должны платить коммунальные платежи за детей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Родители должны платить коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам.
Прецедентом стал спор томского товарищества собственников жилья (ТСЖ) с местным жителем, который не платил коммунальные платежи и взносы за капремонт более пяти лет и накопил долг почти в 445 тысяч рублей.
Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, которая проживала вместе с ним. Когда дело дошло до Верховного суда, тот обратил внимание, что должник был несовершеннолетним, поэтому задолженность надо взыскивать не с него, а с его родителей. Поскольку суды нижестоящих инстанций не озаботились привлечением к делу его отца, Верховный суд отправил дело на пересмотр.
"В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания. Вместе с тем несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей", — сказано в определении Верховного суда.
Налоги физических лиц - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Какие налоги платят физлица: виды, ставки, что освобождается от обложения
23 марта, 12:09
 
ОбществоРоссияЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала