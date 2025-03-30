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Иран отказал США в прямых переговорах - РИА Новости, 30.03.2025
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14:36 30.03.2025 (обновлено: 16:12 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html
Иран отказал США в прямых переговорах
Иран отказал США в прямых переговорах - РИА Новости, 30.03.2025
Иран отказал США в прямых переговорах
Иран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с Тегераном по вопросу ядерной программы, заявил президент... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:36:00+03:00
2025-03-30T16:12:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
масуд пезешкиан
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 30 мар — РИА Новости. Иран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с Тегераном по вопросу ядерной программы, заявил президент республики Масуд Пезешкиан, его слова передает местное агентство IRNA. "В этом ответе, хоть и вопрос о прямых переговорах между двумя странами отвергнут, было заявлено, что путь непрямых переговоров открыт, и было подчеркнуто, что Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств (со стороны Вашингтона. — Прим. ред.) вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть непременно компенсированы, а доверие (к Штатам. — Прим. ред.) восстановлено. Именно такое поведение США определит дальнейший путь переговоров", — отметил он. В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу ядерной программы.В начале февраля этого года Трамп подписал указ о применении максимального давления против Тегерана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться. Также Белый дом ввел новый пакет санкций против иранской нефтяной отрасли.При этом хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Тегераном вместо ведения военных действий против него. По его словам, он хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" мирное ядерное соглашение, которое позволит стране мирно развиваться и процветать.В конце февраля глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовывать в отношении страны политику максимального давления.
https://ria.ru/20250328/iran-2007939529.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи
Иран отказал США в прямых переговорах

Пезешкиан: Иран в ответном письме Трампу отказал США в прямых переговорах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПлощадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране
Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 30 мар — РИА Новости. Иран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с Тегераном по вопросу ядерной программы, заявил президент республики Масуд Пезешкиан, его слова передает местное агентство IRNA.
"В этом ответе, хоть и вопрос о прямых переговорах между двумя странами отвергнут, было заявлено, что путь непрямых переговоров открыт, и было подчеркнуто, что Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств (со стороны Вашингтона. — Прим. ред.) вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть непременно компенсированы, а доверие (к Штатам. — Прим. ред.) восстановлено. Именно такое поведение США определит дальнейший путь переговоров", — отметил он.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В МИД Ирана заметили угрозы, содержавшиеся в письме Трампа
28 марта, 14:37
В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу ядерной программы.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров
25 марта, 18:14
В начале февраля этого года Трамп подписал указ о применении максимального давления против Тегерана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться. Также Белый дом ввел новый пакет санкций против иранской нефтяной отрасли.
При этом хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Тегераном вместо ведения военных действий против него. По его словам, он хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" мирное ядерное соглашение, которое позволит стране мирно развиваться и процветать.
В конце февраля глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовывать в отношении страны политику максимального давления.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Госдепе призвали Иран сесть за стол переговоров
24 марта, 14:52
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМасуд ПезешкианАббас Аракчи
 
 
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