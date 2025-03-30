https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

Иран отказал США в прямых переговорах

Иран отказал США в прямых переговорах - РИА Новости, 30.03.2025

Иран отказал США в прямых переговорах

Иран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с Тегераном по вопросу ядерной программы, заявил президент... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:36:00+03:00

2025-03-30T14:36:00+03:00

2025-03-30T16:12:00+03:00

в мире

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тегеран (город)

дональд трамп

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 30 мар — РИА Новости. Иран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с Тегераном по вопросу ядерной программы, заявил президент республики Масуд Пезешкиан, его слова передает местное агентство IRNA. "В этом ответе, хоть и вопрос о прямых переговорах между двумя странами отвергнут, было заявлено, что путь непрямых переговоров открыт, и было подчеркнуто, что Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств (со стороны Вашингтона. — Прим. ред.) вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть непременно компенсированы, а доверие (к Штатам. — Прим. ред.) восстановлено. Именно такое поведение США определит дальнейший путь переговоров", — отметил он. В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу ядерной программы.В начале февраля этого года Трамп подписал указ о применении максимального давления против Тегерана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться. Также Белый дом ввел новый пакет санкций против иранской нефтяной отрасли.При этом хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Тегераном вместо ведения военных действий против него. По его словам, он хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" мирное ядерное соглашение, которое позволит стране мирно развиваться и процветать.В конце февраля глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовывать в отношении страны политику максимального давления.

https://ria.ru/20250328/iran-2007939529.html

https://ria.ru/20250325/tramp-2007266856.html

https://ria.ru/20250324/gosdep-2006964960.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, аббас аракчи