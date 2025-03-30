https://ria.ru/20250330/piramidy-2007468899.html

"Египтяне не могли этого сделать". След НЛО в деле пирамид наконец доказан

"Египтяне не могли этого сделать". След НЛО в деле пирамид наконец доказан - РИА Новости, 30.03.2025

"Египтяне не могли этого сделать". След НЛО в деле пирамид наконец доказан

Ученые утверждают, что стоят на пороге величайшего открытия: в знаменитых пирамидах Гизы нашли ранее неизвестные помещения. О том, что под одним из чудес света... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T08:00:00+03:00

2025-03-30T08:00:00+03:00

2025-03-30T08:19:00+03:00

религия

египет

гиза

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые утверждают, что стоят на пороге величайшего открытия: в знаменитых пирамидах Гизы нашли ранее неизвестные помещения. О том, что под одним из чудес света скрыт целый город, говорили давно. Похоже, теперь появились бесспорные доказательства. Так ли это — разбиралось РИА Новости.Это меняет всеКазалось бы, что нового можно обнаружить в Египте? Тем более в великих пирамидах, что возвышаются на плато в Гизе. За минувшие десятилетия археологи изучили их вдоль и поперек.Однако все еще находятся энтузиасты.Один из них — биохимик Коррадо Маланга из Университета Пизы. Он с коллегами из Италии и Шотландии выступает за инновационные подходы к исследованию древностей. Его команда решила просканировать единственное дошедшее до нас чудо света.Использовали прибор, похожий на гидролокатор, при помощи которого составляют карты океанского дна. И он показал некие пустоты прямо под основанием пирамид — на глубине около двух километров.Как утверждают ученые, от усыпальниц фараонов Хуфу (Хеопса), Хафры и Менкаура вниз уходят восемь цилиндрических шахт. В каждой, по-видимому, есть винтовая лестница, ведущая в просторные прямоугольные комнаты, расположенные одна над другой."Если нам удастся проявить снимки радара, мы увидим настоящий подземный город", — сказал Коррадо Маланга журналистам.Добро пожаловать в адБиохимик уверен: древнеегипетские пирамиды служили не чем иным, как входом в мир мертвых."Обширные камеры под поверхностью земли, сравнимые по размеру с самими пирамидами, удивительно похожи на легендарные залы Аменти", — отметила пресс-секретарь Маланги Николь Чикколо.Это потустороннее место неоднократно упоминается в самом известном погребальном артефакте Древнего Египта — "Книге мертвых". Кроме того, соответствующие иллюстрации можно увидеть почти на любой из дошедших до нас пирамид.В представлении древних вход в царство Аменти находился далеко на западе. Там каждого умершего ждало мифическое существо-страж, поглощающее душу. Затем — несколько сложных испытаний и суд Осириса — бога подземного мира.Нынешняя находка вполне подходит под описание египетской преисподней.Секретов нетОднако исследователи со стажем отнеслись к сенсации более чем настороженно. "Огромным преувеличением" назвал рассказ о "подземном городе" специалист по радиолокации из Денверского университета Лоуренс Коньерс."Майя и другие народы в древней Мезоамерике часто строили пирамиды над пещерами, — поясняет он. — Вполне возможно, что под пирамидами есть небольшие структуры, такие как шахты и камеры".Радиолокационное зондирование способно их обнаружить. Но не на глубине нескольких километров, уточняет эксперт.Кроме того, Коньерс сомневается в том, что подобное архитектурное решение вообще было под силу египтянам. Если учесть, сколько человек трудились над возведением самой высокой из пирамид — Хуфу, в голове не укладывается, какой ресурс необходимо затратить на сооружение подземного города, превышающего ее по размерам в десять раз.Комплексу пирамид на плато в Гизе порядка 4,5 тысячи лет. И вот уже более двух веков он притягивает к себе внимание археологов — с того момента, как Европа открыла для себя древнюю цивилизацию.Разумеется, ученые постоянно пытаются узнать, какие еще тайны скрывает легендарный некрополь. Над этим размышляет и бывший министр древностей Египта Захи Хавасс.За последние десять лет он не раз сталкивался с разными "сенсациями". Шокирующие на первый взгляд, на деле они не выдерживали критики. Так, египтолог вспомнил экспедицию 2017 года. Физики из Франции и Японии наткнулись на "обширную пустоту" прямо над главным коридором погребальной камеры.Захи Хавасс сказал тогда, что о "тайной комнате" речи быть не может. Дело в том, что каменные блоки внутри пирамиды, в отличие от внешних, неодинаковые, сильно отличаются по размерам. Соседство таких нестандартных "булыжников" и вызывает иллюзию скрытого помещения. Науке это известно уже очень давно.Вероятно, команда Маланги столкнулась с чем-то подобным. Но основания великих пирамид не раз сканировали. И пока Министерство древностей Египта ни о каких новых находках не сообщало.Не спешат с ответомК слову, только это ведомство вправе выдавать разрешение на раскопки вблизи плато Гизы. "А насколько мне известно, — отметил Хавасс, — итальянские и шотландские исследователи лицензию не оформляли".К тому же любое открытие в сфере археологии сперва должны проверить независимые эксперты. Потом — публикация в авторитетном научном издании. Так что пока, констатировал директор Музея древностей в Александрийской библиотеке Хусейн Абдель-Басир, заявления Маланги попадают в область "преувеличения и обмана".А вот в соцсетях по всему миру ажиотаж. "Это открытие, вероятно, — самое важное из тех, что совершалось на протяжении нашей жизни", — написал один из комментаторов.Не обошлось и без теоретиков заговора: мол, результаты сканирования доказывают, что египетские пирамиды были сложными энергетическими системами, а вовсе не усыпальницами фараонов.Хотя эту гипотезу в свое время поддерживал сам Никола Тесла, в научном сообществе она, мягко говоря, не прижилась.Впрочем, египетское Министерство древностей еще не прокомментировало изыскания Маланги. Быть может, итальянский биохимик и впрямь наткнулся на что-то экстраординарное.

https://ria.ru/20250324/zagadka-2006530232.html

египет

гиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

египет, гиза, аналитика - религия и мировоззрение