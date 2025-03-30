"Египтяне не могли этого сделать". След НЛО в деле пирамид наконец доказан
Биохимик Маланга: под пирамидами в Гизе может скрываться подземный город
© Depositphotos.com / Mikael DamkierПирамида Хеопса
© Depositphotos.com / Mikael Damkier
Пирамида Хеопса
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые утверждают, что стоят на пороге величайшего открытия: в знаменитых пирамидах Гизы нашли ранее неизвестные помещения. О том, что под одним из чудес света скрыт целый город, говорили давно. Похоже, теперь появились бесспорные доказательства. Так ли это — разбиралось РИА Новости.
Это меняет все
Однако все еще находятся энтузиасты.
Один из них — биохимик Коррадо Маланга из Университета Пизы. Он с коллегами из Италии и Шотландии выступает за инновационные подходы к исследованию древностей. Его команда решила просканировать единственное дошедшее до нас чудо света.
Использовали прибор, похожий на гидролокатор, при помощи которого составляют карты океанского дна. И он показал некие пустоты прямо под основанием пирамид — на глубине около двух километров.
CC0 / Robster1983 / Аэроснимок плато в Гизе с подступающим к нему Каиром, пирамида Хеопса слева, 2008 год
CC0 / Robster1983 /
Аэроснимок плато в Гизе с подступающим к нему Каиром, пирамида Хеопса слева, 2008 год
Как утверждают ученые, от усыпальниц фараонов Хуфу (Хеопса), Хафры и Менкаура вниз уходят восемь цилиндрических шахт. В каждой, по-видимому, есть винтовая лестница, ведущая в просторные прямоугольные комнаты, расположенные одна над другой.
"Если нам удастся проявить снимки радара, мы увидим настоящий подземный город", — сказал Коррадо Маланга журналистам.
Добро пожаловать в ад
Биохимик уверен: древнеегипетские пирамиды служили не чем иным, как входом в мир мертвых.
"Обширные камеры под поверхностью земли, сравнимые по размеру с самими пирамидами, удивительно похожи на легендарные залы Аменти", — отметила пресс-секретарь Маланги Николь Чикколо.
© EXPEDITION -Nicole Ciccolo-/YouTubeМодель туннелей, скрытых под пирамидами в Гизе, представленная на конференции Giza — Le piramidi e la porta del tempo
© EXPEDITION -Nicole Ciccolo-/YouTube
Модель туннелей, скрытых под пирамидами в Гизе, представленная на конференции Giza — Le piramidi e la porta del tempo
Это потустороннее место неоднократно упоминается в самом известном погребальном артефакте Древнего Египта — "Книге мертвых". Кроме того, соответствующие иллюстрации можно увидеть почти на любой из дошедших до нас пирамид.
В представлении древних вход в царство Аменти находился далеко на западе. Там каждого умершего ждало мифическое существо-страж, поглощающее душу. Затем — несколько сложных испытаний и суд Осириса — бога подземного мира.
Нынешняя находка вполне подходит под описание египетской преисподней.
Секретов нет
Однако исследователи со стажем отнеслись к сенсации более чем настороженно. "Огромным преувеличением" назвал рассказ о "подземном городе" специалист по радиолокации из Денверского университета Лоуренс Коньерс.
"Майя и другие народы в древней Мезоамерике часто строили пирамиды над пещерами, — поясняет он. — Вполне возможно, что под пирамидами есть небольшие структуры, такие как шахты и камеры".
Радиолокационное зондирование способно их обнаружить. Но не на глубине нескольких километров, уточняет эксперт.
Кроме того, Коньерс сомневается в том, что подобное архитектурное решение вообще было под силу египтянам. Если учесть, сколько человек трудились над возведением самой высокой из пирамид — Хуфу, в голове не укладывается, какой ресурс необходимо затратить на сооружение подземного города, превышающего ее по размерам в десять раз.
Комплексу пирамид на плато в Гизе порядка 4,5 тысячи лет. И вот уже более двух веков он притягивает к себе внимание археологов — с того момента, как Европа открыла для себя древнюю цивилизацию.
© Public domainПоперечный разрез пирамиды Хеопса: 1 — главный вход; 2 — вход, который проделал аль-Мамун; 3 — перекресток, "пробка" и туннель аль-Мамуна, сделанный "в обход"; 4 — нисходящий коридор; 5 — незавершенная подземная камера; 6 — восходящий коридор; 7 — "камера царицы" с исходящими "воздуховодами"; 8 — горизонтальный туннель; 9 — большая галерея; 10 — камера фараона с "воздуховодами"; 11 — предкамера; 12 — грот
Поперечный разрез пирамиды Хеопса: 1 — главный вход; 2 — вход, который проделал аль-Мамун; 3 — перекресток, "пробка" и туннель аль-Мамуна, сделанный "в обход"; 4 — нисходящий коридор; 5 — незавершенная подземная камера; 6 — восходящий коридор; 7 — "камера царицы" с исходящими "воздуховодами"; 8 — горизонтальный туннель; 9 — большая галерея; 10 — камера фараона с "воздуховодами"; 11 — предкамера; 12 — грот
Разумеется, ученые постоянно пытаются узнать, какие еще тайны скрывает легендарный некрополь. Над этим размышляет и бывший министр древностей Египта Захи Хавасс.
Захи Хавасс сказал тогда, что о "тайной комнате" речи быть не может. Дело в том, что каменные блоки внутри пирамиды, в отличие от внешних, неодинаковые, сильно отличаются по размерам. Соседство таких нестандартных "булыжников" и вызывает иллюзию скрытого помещения. Науке это известно уже очень давно.
Вероятно, команда Маланги столкнулась с чем-то подобным. Но основания великих пирамид не раз сканировали. И пока Министерство древностей Египта ни о каких новых находках не сообщало.
© Фото : Hotel des Ventes de Monte-CarloФрагмент папируса с текстом "Книги мертвых" из Древнего Египта
Фрагмент папируса с текстом "Книги мертвых" из Древнего Египта
Не спешат с ответом
К слову, только это ведомство вправе выдавать разрешение на раскопки вблизи плато Гизы. "А насколько мне известно, — отметил Хавасс, — итальянские и шотландские исследователи лицензию не оформляли".
К тому же любое открытие в сфере археологии сперва должны проверить независимые эксперты. Потом — публикация в авторитетном научном издании. Так что пока, констатировал директор Музея древностей в Александрийской библиотеке Хусейн Абдель-Басир, заявления Маланги попадают в область "преувеличения и обмана".
А вот в соцсетях по всему миру ажиотаж. "Это открытие, вероятно, — самое важное из тех, что совершалось на протяжении нашей жизни", — написал один из комментаторов.
Не обошлось и без теоретиков заговора: мол, результаты сканирования доказывают, что египетские пирамиды были сложными энергетическими системами, а вовсе не усыпальницами фараонов.
Хотя эту гипотезу в свое время поддерживал сам Никола Тесла, в научном сообществе она, мягко говоря, не прижилась.
Впрочем, египетское Министерство древностей еще не прокомментировало изыскания Маланги. Быть может, итальянский биохимик и впрямь наткнулся на что-то экстраординарное.