https://ria.ru/20250330/pesnya-2008196553.html

Песня "Труба" об операции "Поток" была написана за 15 минут, заявил автор

Песня "Труба" об операции "Поток" была написана за 15 минут, заявил автор - РИА Новости, 30.03.2025

Песня "Труба" об операции "Поток" была написана за 15 минут, заявил автор

Песня "Труба" об эпической операции "Поток" по освобождению курской Суджи была написана всего за 15 минут - по божьему провидению, заявил РИА Новости автор... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T02:52:00+03:00

2025-03-30T02:52:00+03:00

2025-03-30T02:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вика цыганова

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Песня "Труба" об эпической операции "Поток" по освобождению курской Суджи была написана всего за 15 минут - по божьему провидению, заявил РИА Новости автор песни Вадим Цыганов. Премьера песни состоялась 25 марта в Екатеринбурге, на площадке перед верхним Храмом-памятником на Крови, где был установлен участок трубы протяженностью 16 метров. Диаметр установленной трубы в точности соответствует диаметру той, которую использовали бойцы во время операции "Поток". Исполнила песню супруга Вадима Вика Цыганова. "Слова песни не шли. И тут я обратился к Господу – помоги. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение", - сказал Цыганов. Сама Вика сказала РИА Новости, что песня "Труба" посвящается "нашим героям — павшим и живым". "Операция "Поток" не просто эпохальная, она эпическая, она войдет в анналы военного искусства. В ней вся сила духа русского воина. Они лучшие воины мира, русские богатыри", – сказала Цыганова. Проведенная в начале марта операция "Поток" послужила началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Они внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи, в глубине обороны ВСУ, и освободили промышленную зону города.

https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008144446.html

https://ria.ru/20250327/bojtsy-2007600961.html

суджа

курская область

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суджа, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вика цыганова