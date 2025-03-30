Песня "Труба" об операции "Поток" была написана за 15 минут, заявил автор
Вадим Цыганов: песня об операции "Поток" была написана за 15 минут
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЦеремония открытия уличной выставки, посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови в Екатеринбурге
Церемония открытия уличной выставки, посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Песня "Труба" об эпической операции "Поток" по освобождению курской Суджи была написана всего за 15 минут - по божьему провидению, заявил РИА Новости автор песни Вадим Цыганов.
Премьера песни состоялась 25 марта в Екатеринбурге, на площадке перед верхним Храмом-памятником на Крови, где был установлен участок трубы протяженностью 16 метров. Диаметр установленной трубы в точности соответствует диаметру той, которую использовали бойцы во время операции "Поток". Исполнила песню супруга Вадима Вика Цыганова.
"Слова песни не шли. И тут я обратился к Господу – помоги. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение", - сказал Цыганов.
Сама Вика сказала РИА Новости, что песня "Труба" посвящается "нашим героям — павшим и живым".
"Операция "Поток" не просто эпохальная, она эпическая, она войдет в анналы военного искусства. В ней вся сила духа русского воина. Они лучшие воины мира, русские богатыри", – сказала Цыганова.
Проведенная в начале марта операция "Поток" послужила началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Они внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи, в глубине обороны ВСУ, и освободили промышленную зону города.