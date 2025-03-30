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Глава Пентагона назвал защиту Тайваня главным приоритетом, сообщает WP - РИА Новости, 30.03.2025
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02:42 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/pentagon-2008196330.html
Глава Пентагона назвал защиту Тайваня главным приоритетом, сообщает WP
Глава Пентагона назвал защиту Тайваня главным приоритетом, сообщает WP - РИА Новости, 30.03.2025
Глава Пентагона назвал защиту Тайваня главным приоритетом, сообщает WP
Военные США получили секретное руководство по национальной обороне, подписанное главой Пентагона Питом Хегсетом, которое ставит вопросы сдерживания у Тайваня и... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T02:42:00+03:00
2025-03-30T02:42:00+03:00
в мире
тайвань
сша
китай
пит хегсет
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Военные США получили секретное руководство по национальной обороне, подписанное главой Пентагона Питом Хегсетом, которое ставит вопросы сдерживания у Тайваня и укрепление внутренней обороны основными приоритетами, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просмотренный документ. По данным издания, временное стратегическое руководство по национальной обороне, устанавливающее систему приоритетов для старших военных должностных лиц, было секретно распространено по Пентагону в середине марта и подписано самим Хегсетом. В нем описывается реализация видения президента США Дональда Трампа по "подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина" и защите Соединенных Штатов от угроз в ближнем зарубежье, включая вопросы Гренландии и Панамского канала. "Хегсет переориентировал армию США, сделав ставку на сдерживание захвата Тайваня Китаем и укрепление внутренней обороны", - пишет издание. Как подчеркивается в документе, хотя первая администрация Трампа и администрация экс-президента Джо Байдена характеризовали Китай как величайшую угрозу для США, руководство Хегсета описывает потенциальный конфликт на Тайване как сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими возможными опасностями. "Китай - единственная угроза, которую департамент может себе позволить", - говорится в руководстве. Газета пишет, что, согласно документу, Пентагон может принять на себя риск на других театрах военных действий с учетом ограничений по персоналу и ресурсам, а также окажет давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону, при этом украинский вопрос издание не упоминает. Washington Post также отмечает, что несколько отрывков в руководстве Хегсета идентичны отрывкам из отчета консервативного аналитического центра Heritage Foundation за 2024 год, который рекомендовал Пентагону отдать приоритет трем основным вопросам: сдерживанию вокруг Тайваня, обороне США и увеличению распределения бремени между союзниками. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости острову соблюдают, в частности, и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайванем тесные контакты в разных сферах и поставляют ему оружие.
https://ria.ru/20250310/kitaj-2004050063.html
https://ria.ru/20250310/ssha-2004009484.html
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в мире, тайвань, сша, китай, пит хегсет, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, heritage foundation
В мире, Тайвань, США, Китай, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США, Heritage Foundation
Глава Пентагона назвал защиту Тайваня главным приоритетом, сообщает WP

WP: Хегсет в секретном руководстве назвал защиту Тайваня главным приоритетом

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Военные США получили секретное руководство по национальной обороне, подписанное главой Пентагона Питом Хегсетом, которое ставит вопросы сдерживания у Тайваня и укрепление внутренней обороны основными приоритетами, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просмотренный документ.
По данным издания, временное стратегическое руководство по национальной обороне, устанавливающее систему приоритетов для старших военных должностных лиц, было секретно распространено по Пентагону в середине марта и подписано самим Хегсетом. В нем описывается реализация видения президента США Дональда Трампа по "подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина" и защите Соединенных Штатов от угроз в ближнем зарубежье, включая вопросы Гренландии и Панамского канала.
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"Хегсет переориентировал армию США, сделав ставку на сдерживание захвата Тайваня Китаем и укрепление внутренней обороны", - пишет издание.
Как подчеркивается в документе, хотя первая администрация Трампа и администрация экс-президента Джо Байдена характеризовали Китай как величайшую угрозу для США, руководство Хегсета описывает потенциальный конфликт на Тайване как сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими возможными опасностями.
"Китай - единственная угроза, которую департамент может себе позволить", - говорится в руководстве.
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Газета пишет, что, согласно документу, Пентагон может принять на себя риск на других театрах военных действий с учетом ограничений по персоналу и ресурсам, а также окажет давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону, при этом украинский вопрос издание не упоминает.
Washington Post также отмечает, что несколько отрывков в руководстве Хегсета идентичны отрывкам из отчета консервативного аналитического центра Heritage Foundation за 2024 год, который рекомендовал Пентагону отдать приоритет трем основным вопросам: сдерживанию вокруг Тайваня, обороне США и увеличению распределения бремени между союзниками.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости острову соблюдают, в частности, и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайванем тесные контакты в разных сферах и поставляют ему оружие.
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В миреТайваньСШАКитайПит ХегсетДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны СШАHeritage Foundation
 
 
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