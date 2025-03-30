В США предложили Путину и Трампу неожиданное решение судьбы Зеленского
Макгрегор: Путин и Трамп должны прийти к выводу, что Зеленского нужно убрать
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп должны прийти к выводу, что Владимира Зеленского нужно убирать, такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
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"Если вы находитесь там, где Трамп — в Белом доме — или (Владимир. — Прим. ред.) Путин — в Кремле — нужно прийти к необратимому заключению о том, что этого человека (Зеленского. — Прим. ред.) нужно убирать. В ином случае, ничего не случится", — сказал он.
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Эксперт также выразил уверенность в том, что глава киевского режима "сожжет дотла" остатки Украины и ее населения. Он делает возмутительные заявления, которые не имеют никакого смысла, добавил отставной военный.
"Это ни в чьих интересах. Русским это не надо, иначе они бы вели эту войну совсем по-другому. Мы тоже не хотим, чтобы это случилось", — резюмировал Макгрегор.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что лидеры России и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.
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