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В США предложили Путину и Трампу неожиданное решение судьбы Зеленского - РИА Новости, 30.03.2025
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03:59 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html
В США предложили Путину и Трампу неожиданное решение судьбы Зеленского
В США предложили Путину и Трампу неожиданное решение судьбы Зеленского - РИА Новости, 30.03.2025
В США предложили Путину и Трампу неожиданное решение судьбы Зеленского
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп должны прийти к выводу, что Владимира Зеленского нужно убирать, такое мнение высказал... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T03:59:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп должны прийти к выводу, что Владимира Зеленского нужно убирать, такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen."Если вы находитесь там, где Трамп — в Белом доме — или (Владимир. — Прим. ред.) Путин — в Кремле — нужно прийти к необратимому заключению о том, что этого человека (Зеленского. — Прим. ред.) нужно убирать. В ином случае, ничего не случится", — сказал он.Эксперт также выразил уверенность в том, что глава киевского режима "сожжет дотла" остатки Украины и ее населения. Он делает возмутительные заявления, которые не имеют никакого смысла, добавил отставной военный."Это ни в чьих интересах. Русским это не надо, иначе они бы вели эту войну совсем по-другому. Мы тоже не хотим, чтобы это случилось", — резюмировал Макгрегор.В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что лидеры России и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.
https://ria.ru/20250328/grenlandiya-2007449310.html
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россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В США предложили Путину и Трампу неожиданное решение судьбы Зеленского

Макгрегор: Путин и Трамп должны прийти к выводу, что Зеленского нужно убрать

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп должны прийти к выводу, что Владимира Зеленского нужно убирать, такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
«
"Если вы находитесь там, где Трамп — в Белом доме — или (Владимир. — Прим. ред.) Путин — в Кремле — нужно прийти к необратимому заключению о том, что этого человека (Зеленского. — Прим. ред.) нужно убирать. В ином случае, ничего не случится", — сказал он.
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Эксперт также выразил уверенность в том, что глава киевского режима "сожжет дотла" остатки Украины и ее населения. Он делает возмутительные заявления, которые не имеют никакого смысла, добавил отставной военный.
"Это ни в чьих интересах. Русским это не надо, иначе они бы вели эту войну совсем по-другому. Мы тоже не хотим, чтобы это случилось", — резюмировал Макгрегор.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что лидеры России и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.
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РоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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