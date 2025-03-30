Рейтинг@Mail.ru
Военкора Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/orden-2008240793.html
Военкора Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества посмертно
Военкора Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 30.03.2025
Военкора Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества посмертно
Погибшего военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества, сообщил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:09:00+03:00
2025-03-30T15:09:00+03:00
белгородская область
украина
москва
анна прокофьева
алексей громов
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007380665_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_4255880170f8b6a4f6dcb84470bca143.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Погибшего военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов. Церемония прощания с Прокофьевой началась в 13.30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные. На церемонию прислали венок от президента РФ Владимира Путина. Венки также прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности, 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. "Она была военкором, была человеком несгибаемой воли, мужества. На рассмотрении у президента сейчас предложение о награждении орденом Мужества. Мы всегда будем помнить ее, страна будет ее помнить", - сказал Громов на церемонии прощания, передает корреспондент РИА Новости. В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
https://ria.ru/20250330/moskva-2008233331.html
https://ria.ru/20250327/prokofeva-2007604933.html
белгородская область
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007380665_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_e0e31a46d380c475d895b2dcf11799b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, москва, анна прокофьева, алексей громов, владимир путин, россия, вооруженные силы украины
Белгородская область, Украина, Москва, Анна Прокофьева, Алексей Громов, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины
Военкора Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества посмертно

Погибшего военкора Анну Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества

© Фото : соцсети Анны ПрокофьевойАнна Прокофьева
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : соцсети Анны Прокофьевой
Анна Прокофьева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Погибшего военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов.
Церемония прощания с Прокофьевой началась в 13.30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные. На церемонию прислали венок от президента РФ Владимира Путина. Венки также прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности, 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие.
Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Москве началось прощание с военкором Первого канала Прокофьевой
Вчера, 13:58
"Она была военкором, была человеком несгибаемой воли, мужества. На рассмотрении у президента сейчас предложение о награждении орденом Мужества. Мы всегда будем помнить ее, страна будет ее помнить", - сказал Громов на церемонии прощания, передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
27 марта, 07:41
 
Белгородская областьУкраинаМоскваАнна ПрокофьеваАлексей ГромовВладимир ПутинРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала