https://ria.ru/20250330/orden-2008240793.html

Военкора Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества посмертно

Военкора Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 30.03.2025

Военкора Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества посмертно

Погибшего военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества, сообщил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:09:00+03:00

2025-03-30T15:09:00+03:00

2025-03-30T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Погибшего военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов. Церемония прощания с Прокофьевой началась в 13.30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные. На церемонию прислали венок от президента РФ Владимира Путина. Венки также прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности, 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. "Она была военкором, была человеком несгибаемой воли, мужества. На рассмотрении у президента сейчас предложение о награждении орденом Мужества. Мы всегда будем помнить ее, страна будет ее помнить", - сказал Громов на церемонии прощания, передает корреспондент РИА Новости. В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.

https://ria.ru/20250330/moskva-2008233331.html

https://ria.ru/20250327/prokofeva-2007604933.html

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белгородская область, украина, москва, анна прокофьева, алексей громов, владимир путин, россия, вооруженные силы украины