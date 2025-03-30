https://ria.ru/20250330/opros-2008260488.html

Опрос показал, кого американцы винят в высокой инфляции

Опрос показал, кого американцы винят в высокой инфляции - РИА Новости, 30.03.2025

Опрос показал, кого американцы винят в высокой инфляции

Больше американцев винят в высоком уровне инфляции в стране экс-президента США Джо Байдена, чем действующего главу государства Дональда Трампа, следует из... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T18:19:00+03:00

2025-03-30T18:19:00+03:00

2025-03-30T18:20:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955970043_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_755c5bf056d49b5d1302178cdb228a58.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Больше американцев винят в высоком уровне инфляции в стране экс-президента США Джо Байдена, чем действующего главу государства Дональда Трампа, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov. По результатам опроса, 38% респондентов возлагают ответственность за высокий уровень инфляции в США на Байдена, 34% - на Трампа. При этом 19% опрошенных считают, что и Трамп, и Байден виновны в этой проблеме. Также отмечается, что 56% американцев не одобряют то, как Трамп справляется с инфляцией. Кроме того, согласно опросу, 55% респондентов выразили мнение, что Трамп "слишком сильно" сосредоточен на введении пошлин, а 64% опрошенных считают, что американский президент уделяет недостаточное внимание снижению цен в стране. В общей сложности большинство (52%) респондентов выразили неодобрение экономической политики Трампа. Опрос проводился с 27 по 28 марта среди более 2,6 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,3 процентных пункта. Ранее в исследовании CBS говорилось, что относительно большее по сравнению с февралём число американцев ожидают замедления экономического роста или даже рецессии в 2026 году в США.

https://ria.ru/20250328/opros-2007836599.html

https://ria.ru/20250316/tramp-2005357851.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, дональд трамп, джо байден