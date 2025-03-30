https://ria.ru/20250330/omsk-2008242090.html

Жителя Омска заподозрили в подготовке к убийству пяти человек из мести

Жителя Омска заподозрили в подготовке к убийству пяти человек из мести - РИА Новости, 30.03.2025

Жителя Омска заподозрили в подготовке к убийству пяти человек из мести

Житель Омска подозревается в подготовке к убийству пяти человек с помощью бомбы и яда собственного изготовления, сообщили в пресс-службе СУСК России по Омской... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:15:00+03:00

2025-03-30T15:15:00+03:00

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происшествия

россия

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ОМСК, 30 мар - РИА Новости. Житель Омска подозревается в подготовке к убийству пяти человек с помощью бомбы и яда собственного изготовления, сообщили в пресс-службе СУСК России по Омской области. По версии следствия, 29-летний мужчина готовился убить своего бывшего учителя, двух одноклассников и двух коллег по работе, которые критиковали его и подшучивали над ним. "С этой целью он, воспользовавшись специальной литературой, самостоятельно изготовил яд и взрывчатое вещество, с помощью которых планировал совершить убийство в других городах, где проживали его обидчики. Однако совершить преступление не успел, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области", - пояснили в пресс-службе регионального СУСК. У омича провели обыск и изъяли предметы, с помощью которых планировалось совершить убийства. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом". Мужчина арестован. Расследование продолжается, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250329/zaderzhanie-2008139578.html

https://ria.ru/20250327/ubiystvo-2007818714.html

россия

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происшествия, россия, омск, омская область