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"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе - РИА Новости, 30.03.2025
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15:27 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/odessa-2008243637.html
"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе
"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе - РИА Новости, 30.03.2025
"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал перестать оказывать финансовую и военную помощь киевскому режиму и урегулировать конфликт, чтобы... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:27:00+03:00
2025-03-30T15:27:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
флориан филиппо
евросоюз
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал перестать оказывать финансовую и военную помощь киевскому режиму и урегулировать конфликт, чтобы остановить произвол военкомов на Украине. Об этом он написал в соцсети Х."Ополченцы Зеленского похищают курьера посреди улицы, чтобы отправить на передовую! Это не прекращается! Все ради ЕС, BlackRock и темных военных планов! Срочно нужен мир, чтобы остановить этих чудовищ и насилие! Давайте прекратим вооружать и финансировать этот режим!" — говорится в публикации.Так политик прокомментировал видео, на котором в Одессе сотрудники полиции схватили на улице доставщика и насильно усадили в машину. При этом рядом находился сотрудник ТЦК. Неравнодушные прохожие безуспешно пытались помочь мужчине.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html
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в мире, украина, одесса, владимир зеленский, флориан филиппо, евросоюз
В мире, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Евросоюз
"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе

Французский политик Филиппо призвал перестать вооружать и финансировать Украину

© СоцсетиЗадержание курьера в Одессе, Украина. Кадр видео
Задержание курьера в Одессе, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Соцсети
Задержание курьера в Одессе, Украина. Кадр видео
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал перестать оказывать финансовую и военную помощь киевскому режиму и урегулировать конфликт, чтобы остановить произвол военкомов на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.
"Ополченцы Зеленского похищают курьера посреди улицы, чтобы отправить на передовую! Это не прекращается! Все ради ЕС, BlackRock и темных военных планов! Срочно нужен мир, чтобы остановить этих чудовищ и насилие! Давайте прекратим вооружать и финансировать этот режим!" — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Так политик прокомментировал видео, на котором в Одессе сотрудники полиции схватили на улице доставщика и насильно усадили в машину. При этом рядом находился сотрудник ТЦК. Неравнодушные прохожие безуспешно пытались помочь мужчине.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоЕвросоюз
 
 
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