"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе
Французский политик Филиппо призвал перестать вооружать и финансировать Украину
© СоцсетиЗадержание курьера в Одессе, Украина. Кадр видео
© Соцсети
Задержание курьера в Одессе, Украина. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал перестать оказывать финансовую и военную помощь киевскому режиму и урегулировать конфликт, чтобы остановить произвол военкомов на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.
"Ополченцы Зеленского похищают курьера посреди улицы, чтобы отправить на передовую! Это не прекращается! Все ради ЕС, BlackRock и темных военных планов! Срочно нужен мир, чтобы остановить этих чудовищ и насилие! Давайте прекратим вооружать и финансировать этот режим!" — говорится в публикации.
Зеленский прячет свой последний козырь
29 марта, 08:00
Так политик прокомментировал видео, на котором в Одессе сотрудники полиции схватили на улице доставщика и насильно усадили в машину. При этом рядом находился сотрудник ТЦК. Неравнодушные прохожие безуспешно пытались помочь мужчине.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Киев заставил себе служить корпорацию RAND
28 марта, 08:00