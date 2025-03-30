https://ria.ru/20250330/odessa-2008243637.html

"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе

"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе - РИА Новости, 30.03.2025

"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал перестать оказывать финансовую и военную помощь киевскому режиму и урегулировать конфликт, чтобы... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:27:00+03:00

2025-03-30T15:27:00+03:00

2025-03-30T15:27:00+03:00

в мире

украина

одесса

владимир зеленский

флориан филиппо

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008240366_0:266:734:679_1920x0_80_0_0_114816500bebe2404f5a6ad76ebb6969.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал перестать оказывать финансовую и военную помощь киевскому режиму и урегулировать конфликт, чтобы остановить произвол военкомов на Украине. Об этом он написал в соцсети Х."Ополченцы Зеленского похищают курьера посреди улицы, чтобы отправить на передовую! Это не прекращается! Все ради ЕС, BlackRock и темных военных планов! Срочно нужен мир, чтобы остановить этих чудовищ и насилие! Давайте прекратим вооружать и финансировать этот режим!" — говорится в публикации.Так политик прокомментировал видео, на котором в Одессе сотрудники полиции схватили на улице доставщика и насильно усадили в машину. При этом рядом находился сотрудник ТЦК. Неравнодушные прохожие безуспешно пытались помочь мужчине.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html

https://ria.ru/20250328/razvedka-2007736551.html

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, владимир зеленский, флориан филиппо, евросоюз