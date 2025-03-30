Подозреваемому в убийстве бизнесмена в Подмосковье предъявили обвинение
Мужчине, выстрелившему 3 раза в коммерсанта в Подмосковье, предъявили обвинение
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчине, выстрелившему три раза в коммерсанта в Подмосковье, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщает СК РФ.
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"Следователем ГСУ СК России по Московской области 47-летнему предпринимателю предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 105 УК РФ и статья 222 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Следствием было установлено, что 29 марта 2025 года обвиняемый, находясь возле придорожного кафе в поселке Мисайлово, произвел в приехавшего к нему на встречу коммерсанта три выстрела из огнестрельного оружия. Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте. В дальнейшем, после совершенного убийства, мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся.
Подчеркивается, что в ходе допроса обвиняемый рассказал следователю обо всех обстоятельствах произошедшего. Мотивом совершенного им преступления явился давний конфликт с потерпевшим на фоне долговых обязательств обвиняемого.
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"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначена СМЭ и другие экспертизы. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте", - добавили в подмосковном главке СК.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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