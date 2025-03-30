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Подозреваемому в убийстве бизнесмена в Подмосковье предъявили обвинение - РИА Новости, 30.03.2025
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14:30 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/obvinenie-2008236570.html
Подозреваемому в убийстве бизнесмена в Подмосковье предъявили обвинение
Подозреваемому в убийстве бизнесмена в Подмосковье предъявили обвинение - РИА Новости, 30.03.2025
Подозреваемому в убийстве бизнесмена в Подмосковье предъявили обвинение
Мужчине, выстрелившему три раза в коммерсанта в Подмосковье, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщает СК РФ. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:30:00+03:00
2025-03-30T14:30:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчине, выстрелившему три раза в коммерсанта в Подмосковье, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщает СК РФ. &quot;Следователем ГСУ СК России по Московской области 47-летнему предпринимателю предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 105 УК РФ и статья 222 УК РФ)&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.Следствием было установлено, что 29 марта 2025 года обвиняемый, находясь возле придорожного кафе в поселке Мисайлово, произвел в приехавшего к нему на встречу коммерсанта три выстрела из огнестрельного оружия. Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте. В дальнейшем, после совершенного убийства, мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Подчеркивается, что в ходе допроса обвиняемый рассказал следователю обо всех обстоятельствах произошедшего. Мотивом совершенного им преступления явился давний конфликт с потерпевшим на фоне долговых обязательств обвиняемого. "Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначена СМЭ и другие экспертизы. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте", - добавили в подмосковном главке СК. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250317/svo-2005591944.html
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происшествия, жилье, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемому в убийстве бизнесмена в Подмосковье предъявили обвинение

Мужчине, выстрелившему 3 раза в коммерсанта в Подмосковье, предъявили обвинение

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчине, выстрелившему три раза в коммерсанта в Подмосковье, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщает СК РФ.
«

"Следователем ГСУ СК России по Московской области 47-летнему предпринимателю предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 105 УК РФ и статья 222 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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Следствием было установлено, что 29 марта 2025 года обвиняемый, находясь возле придорожного кафе в поселке Мисайлово, произвел в приехавшего к нему на встречу коммерсанта три выстрела из огнестрельного оружия. Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте. В дальнейшем, после совершенного убийства, мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся.
Подчеркивается, что в ходе допроса обвиняемый рассказал следователю обо всех обстоятельствах произошедшего. Мотивом совершенного им преступления явился давний конфликт с потерпевшим на фоне долговых обязательств обвиняемого.
«
"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначена СМЭ и другие экспертизы. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте", - добавили в подмосковном главке СК.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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