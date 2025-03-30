https://ria.ru/20250330/obstrel-2008249352.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух - РИА Новости, 30.03.2025

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух

Число пострадавших мирных жителей Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T16:23:00+03:00

2025-03-30T16:23:00+03:00

2025-03-30T16:23:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал об одном пострадавшем в Горловке при обстреле ВСУ. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал он своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

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Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины