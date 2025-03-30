https://ria.ru/20250330/obstrel-2008249352.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух - РИА Новости, 30.03.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух
Число пострадавших мирных жителей Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T16:23:00+03:00
2025-03-30T16:23:00+03:00
2025-03-30T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал об одном пострадавшем в Горловке при обстреле ВСУ. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал он своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле жителей Горловки возросло до двух