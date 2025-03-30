https://ria.ru/20250330/obstrel-2008190061.html

Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.03.2025

Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 7 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T00:12:00+03:00

2025-03-30T00:12:00+03:00

2025-03-30T00:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 7 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 22 единицы различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о ранении шести мирных жителей, в том числе ребенка 2012 года рождения. В предыдущие сутки было зафиксировано 12 обстрелов.

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008186263.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика