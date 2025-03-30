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Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе - РИА Новости, 30.03.2025
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13:09 30.03.2025 (обновлено: 13:46 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/netanyakhu-2008228930.html
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе - РИА Новости, 30.03.2025
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе
Израиль готов обсуждать следующий этап соглашения, которое должно привести к окончанию войны в Газе, но для этого палестинское движение ХАМАС должно сложить... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:09:00+03:00
2025-03-30T13:46:00+03:00
израиль
в мире
сша
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
палестина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Израиль готов обсуждать следующий этап соглашения, которое должно привести к окончанию войны в Газе, но для этого палестинское движение ХАМАС должно сложить оружие и покинуть анклав, заявил в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху."Мы якобы не готовы обсуждать финальную фазу. И это неправда. Мы готовы. ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет разрешено покинуть сектор, мы обеспечим общую безопасность в Газе и реализуем план (президента США Дональда - ред.) Трампа - программу добровольной эмиграции. Это наш план. Мы не скрываем его и готовы обсуждать его в любое время", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства.Израильские и арабские СМИ ранее сообщали со ссылкой на источники, что в настоящее время ведутся переговоры об освобождении некоторого числа израильских заложников в обмен на ограниченное продление режима прекращения огня.Ранее в марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись до середины месяца из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электроэнергии на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250330/khamas-2008230859.html
https://ria.ru/20250330/konflikt-1915630213.html
израиль
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израиль, в мире, сша, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа, палестина
Израиль, В мире, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе

Нетаньяху: Израиль готов обсуждать следующий этап соглашения по Газе

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Израиль готов обсуждать следующий этап соглашения, которое должно привести к окончанию войны в Газе, но для этого палестинское движение ХАМАС должно сложить оружие и покинуть анклав, заявил в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Мы якобы не готовы обсуждать финальную фазу. И это неправда. Мы готовы. ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет разрешено покинуть сектор, мы обеспечим общую безопасность в Газе и реализуем план (президента США Дональда - ред.) Трампа - программу добровольной эмиграции. Это наш план. Мы не скрываем его и готовы обсуждать его в любое время", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Нетаньяху считает усиление военного давления на ХАМАС эффективным
Вчера, 13:38
Израильские и арабские СМИ ранее сообщали со ссылкой на источники, что в настоящее время ведутся переговоры об освобождении некоторого числа израильских заложников в обмен на ограниченное продление режима прекращения огня.
Ранее в марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись до середины месяца из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электроэнергии на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильВ миреСШАБиньямин НетаньяхуХАМАССектор ГазаПалестина
 
 
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