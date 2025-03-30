https://ria.ru/20250330/netanyakhu-2008228930.html

Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе

Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе - РИА Новости, 30.03.2025

Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе

Израиль готов обсуждать следующий этап соглашения, которое должно привести к окончанию войны в Газе, но для этого палестинское движение ХАМАС должно сложить... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T13:09:00+03:00

2025-03-30T13:09:00+03:00

2025-03-30T13:46:00+03:00

израиль

в мире

сша

биньямин нетаньяху

хамас

сектор газа

палестина

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Израиль готов обсуждать следующий этап соглашения, которое должно привести к окончанию войны в Газе, но для этого палестинское движение ХАМАС должно сложить оружие и покинуть анклав, заявил в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху."Мы якобы не готовы обсуждать финальную фазу. И это неправда. Мы готовы. ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет разрешено покинуть сектор, мы обеспечим общую безопасность в Газе и реализуем план (президента США Дональда - ред.) Трампа - программу добровольной эмиграции. Это наш план. Мы не скрываем его и готовы обсуждать его в любое время", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства.Израильские и арабские СМИ ранее сообщали со ссылкой на источники, что в настоящее время ведутся переговоры об освобождении некоторого числа израильских заложников в обмен на ограниченное продление режима прекращения огня.Ранее в марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись до середины месяца из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электроэнергии на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250330/khamas-2008230859.html

https://ria.ru/20250330/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

сектор газа

палестина

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израиль, в мире, сша, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа, палестина