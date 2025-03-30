https://ria.ru/20250330/nbc-2008255332.html

NBC: Трамп пригрозил Ирану "не виданными ранее бомбардировками"

NBC: Трамп пригрозил Ирану "не виданными ранее бомбардировками" - РИА Новости, 30.03.2025

NBC: Трамп пригрозил Ирану "не виданными ранее бомбардировками"

Президент США Дональд Трамп Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "не виданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T17:22:00+03:00

2025-03-30T17:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "не виданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран."Если они не заключат сделки…то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", - цитирует телеканал слова Трампа в рамках проведенного с ним интервью.При этом президент США добавил, что Вашингтон и Тегеран в настоящее время "разговаривают".В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.

https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

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Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, nbc