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NBC: Трамп пригрозил Ирану "не виданными ранее бомбардировками" - РИА Новости, 30.03.2025
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17:22 30.03.2025 (обновлено: 17:29 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/nbc-2008255332.html
NBC: Трамп пригрозил Ирану "не виданными ранее бомбардировками"
NBC: Трамп пригрозил Ирану "не виданными ранее бомбардировками" - РИА Новости, 30.03.2025
NBC: Трамп пригрозил Ирану "не виданными ранее бомбардировками"
Президент США Дональд Трамп Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "не виданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. РИА Новости, 30.03.2025
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "не виданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран."Если они не заключат сделки…то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", - цитирует телеканал слова Трампа в рамках проведенного с ним интервью.При этом президент США добавил, что Вашингтон и Тегеран в настоящее время "разговаривают".В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html
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в мире, иран, сша, nbc
В мире, Иран, США, NBC
NBC: Трамп пригрозил Ирану "не виданными ранее бомбардировками"

NBC: Трамп пригрозил бомбардировками, если США и Иран не заключат соглашения

© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа
Выступление президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Выступление президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "не виданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Иран отказал США в прямых переговорах
Вчера, 14:36
"Если они не заключат сделки…то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", - цитирует телеканал слова Трампа в рамках проведенного с ним интервью.
При этом президент США добавил, что Вашингтон и Тегеран в настоящее время "разговаривают".
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп пригрозил импортерам российской нефти
Вчера, 17:23
 
В миреИранСШАNBC
 
 
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