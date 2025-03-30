NBC: Трамп пригрозил Ирану "не виданными ранее бомбардировками"
NBC: Трамп пригрозил бомбардировками, если США и Иран не заключат соглашения
© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Win McNamee
Выступление президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "не виданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
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"Если они не заключат сделки…то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", - цитирует телеканал слова Трампа в рамках проведенного с ним интервью.
При этом президент США добавил, что Вашингтон и Тегеран в настоящее время "разговаривают".
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
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