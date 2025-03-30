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Трамп планирует новый разговор с Путиным - РИА Новости, 30.03.2025
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17:10 30.03.2025 (обновлено: 17:21 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/nbc-2008253936.html
Трамп планирует новый разговор с Путиным
Трамп планирует новый разговор с Путиным - РИА Новости, 30.03.2025
Трамп планирует новый разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу РИА Новости, 30.03.2025
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома."Трамп заявил, что двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе", - говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с президентом США.В США отсчет новой недели традиционно начинается с воскресенья.
https://ria.ru/20250330/nbc-2008253543.html
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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия
В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия
Трамп планирует новый разговор с Путиным

NBC News: Трамп в скором времени планирует новый разговор с Путиным

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома.
"Трамп заявил, что двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе", - говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с президентом США.
В США отсчет новой недели традиционно начинается с воскресенья.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами
Вчера, 17:04
 
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