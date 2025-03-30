https://ria.ru/20250330/nbc-2008253936.html
Трамп планирует новый разговор с Путиным
Трамп планирует новый разговор с Путиным - РИА Новости, 30.03.2025
Трамп планирует новый разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T17:10:00+03:00
2025-03-30T17:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома."Трамп заявил, что двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе", - говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с президентом США.В США отсчет новой недели традиционно начинается с воскресенья.
https://ria.ru/20250330/nbc-2008253543.html
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В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия
Трамп планирует новый разговор с Путиным
NBC News: Трамп в скором времени планирует новый разговор с Путиным