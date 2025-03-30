NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами
NBC: Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, его слова приводит NBC News.
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"Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я посчитаю, что это была вина России — что может быть и не так, — но если я посчитаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", — цитирует американского лидера телеканал.
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Трамп также пригрозил возможными последствиями импортерам нефти из России при таком развитии событий.
"Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах", — указал он.
Американский лидер уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.
Он также добавил, что планирует вскоре вновь созвониться с президентом Владимиром Путиным, пишет NBC.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников России — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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