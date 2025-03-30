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NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами - РИА Новости, 30.03.2025
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17:04 30.03.2025 (обновлено: 17:46 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/nbc-2008253543.html
NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами
NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами - РИА Новости, 30.03.2025
NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта на... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T17:04:00+03:00
2025-03-30T17:46:00+03:00
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украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, его слова приводит NBC News.&quot;Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я посчитаю, что это была вина России — что может быть и не так, — но если я посчитаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России&quot;, — цитирует американского лидера телеканал.Трамп также пригрозил возможными последствиями импортерам нефти из России при таком развитии событий."Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах", — указал он.Американский лидер уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.Он также добавил, что планирует вскоре вновь созвониться с президентом Владимиром Путиным, пишет NBC.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников России — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250328/rossija-2007848749.html
https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005752336.html
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россия, москва, украина, в мире, дональд трамп
Россия, Москва, Украина, В мире, Дональд Трамп
NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами

NBC: Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, его слова приводит NBC News.
«

"Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я посчитаю, что это была вина России — что может быть и не так, — но если я посчитаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", — цитирует американского лидера телеканал.

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Трамп также пригрозил возможными последствиями импортерам нефти из России при таком развитии событий.
"Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах", — указал он.
Американский лидер уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.
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Он также добавил, что планирует вскоре вновь созвониться с президентом Владимиром Путиным, пишет NBC.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников России — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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