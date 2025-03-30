https://ria.ru/20250330/nbc-2008253543.html

NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами

NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами - РИА Новости, 30.03.2025

NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта на... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T17:04:00+03:00

2025-03-30T17:04:00+03:00

2025-03-30T17:46:00+03:00

россия

москва

украина

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008254307_0:82:3140:1848_1920x0_80_0_0_47966736483c0cd0266de59c40abd7b1.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, его слова приводит NBC News."Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я посчитаю, что это была вина России — что может быть и не так, — но если я посчитаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", — цитирует американского лидера телеканал.Трамп также пригрозил возможными последствиями импортерам нефти из России при таком развитии событий."Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах", — указал он.Американский лидер уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.Он также добавил, что планирует вскоре вновь созвониться с президентом Владимиром Путиным, пишет NBC.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников России — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250328/rossija-2007848749.html

https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005752336.html

https://ria.ru/20250328/razvedka-2007722629.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, украина, в мире, дональд трамп