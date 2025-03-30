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На украинских сайтах распродают гуманитарную помощь НАТО - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 30.03.2025 (обновлено: 07:16 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/nato-2008202851.html
На украинских сайтах распродают гуманитарную помощь НАТО
На украинских сайтах распродают гуманитарную помощь НАТО - РИА Новости, 30.03.2025
На украинских сайтах распродают гуманитарную помощь НАТО
Украинцы распродают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, включая каски, форму и сухпайки, выяснило РИА Новости на основе анализа данных... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T07:06:00+03:00
2025-03-30T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинцы распродают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, включая каски, форму и сухпайки, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей. Так, на специализированном сайте предлагают купить американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухпайки. Некоторые продают в единичном экземпляре как "сувенир с учений", а часть - целыми партиями или даже под заказ. Также на сайте можно приобрести иностранную форму, спальники, противогазы, шлемы, раскладные кровати, складные печки, офицерскую канцелярию, даже литературу стран НАТО. Продавцы подтверждают оригинальность происхождения фотографиями маркировок и номерными бирками. Например, комплект новой формы австрийской армии стоит 1450 гривен (2929 рублей), канадский шлем - 8500 гривен (17170 рублей), самый дорогой, французский, сухпаек - 845 гривен (1706,9 рубля). Это дороже украинских штатных аналогов, которые тоже активно распродаются в интернете. Кроме того, украинцы продают гуманитарную помощь европейских стран. Например, "гуманитарные" многоразовые подгузники обойдутся в 653 гривны (1319,06 рубля) за набор, а их одноразовые аналоги - от 190 гривен (от 383,8 рубля). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html
https://ria.ru/20250329/zaluzhnyy-2008176649.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО
На украинских сайтах распродают гуманитарную помощь НАТО

Украинцы распродают в интернете гуманитарную помощь НАТО

© РИА НовостиГуманитарную помощь НАТО распродают на украинских сайтах
Гуманитарную помощь НАТО распродают на украинских сайтах - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости
Гуманитарную помощь НАТО распродают на украинских сайтах. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинцы распродают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, включая каски, форму и сухпайки, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
Так, на специализированном сайте предлагают купить американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухпайки. Некоторые продают в единичном экземпляре как "сувенир с учений", а часть - целыми партиями или даже под заказ. Также на сайте можно приобрести иностранную форму, спальники, противогазы, шлемы, раскладные кровати, складные печки, офицерскую канцелярию, даже литературу стран НАТО.
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области
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Продавцы подтверждают оригинальность происхождения фотографиями маркировок и номерными бирками. Например, комплект новой формы австрийской армии стоит 1450 гривен (2929 рублей), канадский шлем - 8500 гривен (17170 рублей), самый дорогой, французский, сухпаек - 845 гривен (1706,9 рубля). Это дороже украинских штатных аналогов, которые тоже активно распродаются в интернете.
Кроме того, украинцы продают гуманитарную помощь европейских стран. Например, "гуманитарные" многоразовые подгузники обойдутся в 653 гривны (1319,06 рубля) за набор, а их одноразовые аналоги - от 190 гривен (от 383,8 рубля).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
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