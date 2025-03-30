На украинских сайтах распродают гуманитарную помощь НАТО
Украинцы распродают в интернете гуманитарную помощь НАТО
Гуманитарную помощь НАТО распродают на украинских сайтах. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинцы распродают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, включая каски, форму и сухпайки, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
Так, на специализированном сайте предлагают купить американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухпайки. Некоторые продают в единичном экземпляре как "сувенир с учений", а часть - целыми партиями или даже под заказ. Также на сайте можно приобрести иностранную форму, спальники, противогазы, шлемы, раскладные кровати, складные печки, офицерскую канцелярию, даже литературу стран НАТО.
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Продавцы подтверждают оригинальность происхождения фотографиями маркировок и номерными бирками. Например, комплект новой формы австрийской армии стоит 1450 гривен (2929 рублей), канадский шлем - 8500 гривен (17170 рублей), самый дорогой, французский, сухпаек - 845 гривен (1706,9 рубля). Это дороже украинских штатных аналогов, которые тоже активно распродаются в интернете.
Кроме того, украинцы продают гуманитарную помощь европейских стран. Например, "гуманитарные" многоразовые подгузники обойдутся в 653 гривны (1319,06 рубля) за набор, а их одноразовые аналоги - от 190 гривен (от 383,8 рубля).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.