https://ria.ru/20250330/myanma-2008287183.html
ООН доставила в Мьянму помощь для пострадавших от землетрясения
ООН доставила в Мьянму помощь для пострадавших от землетрясения - РИА Новости, 30.03.2025
ООН доставила в Мьянму помощь для пострадавших от землетрясения
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приступила к оказанию продовольственной помощи в Мьянме после разрушительного землетрясения, говорится в... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T22:34:00+03:00
2025-03-30T22:34:00+03:00
2025-03-30T22:35:00+03:00
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
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РИМ, 30 мар - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приступила к оказанию продовольственной помощи в Мьянме после разрушительного землетрясения, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении организации. "ВПП ООН начала раздачу продовольствия пострадавшим от землетрясения в пятницу в Мьянме", - говорится в сообщении. В ближайшие дни ВПП опубликует видеоролики, демонстрирующие последствия землетрясения в наиболее пострадавших районах, а также операции ВПП по оказанию помощи. Ранее в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия землетрясения в Мьянме
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ.
2025-03-30T22:34
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PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, оон, таиланд
В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Мьянма, ООН, Таиланд
ООН доставила в Мьянму помощь для пострадавших от землетрясения
ВПП ООН начала раздавать продовольствие пострадавшим от землетрясения в Мьянме
РИМ, 30 мар - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приступила к оказанию продовольственной помощи в Мьянме после разрушительного землетрясения, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении организации.
«
"ВПП ООН начала раздачу продовольствия пострадавшим от землетрясения в пятницу в Мьянме", - говорится в сообщении. В ближайшие дни ВПП опубликует видеоролики, демонстрирующие последствия землетрясения в наиболее пострадавших районах, а также операции ВПП по оказанию помощи.
Ранее в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.