https://ria.ru/20250330/myanma-2008287183.html

ООН доставила в Мьянму помощь для пострадавших от землетрясения

ООН доставила в Мьянму помощь для пострадавших от землетрясения - РИА Новости, 30.03.2025

ООН доставила в Мьянму помощь для пострадавших от землетрясения

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приступила к оказанию продовольственной помощи в Мьянме после разрушительного землетрясения, говорится в... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T22:34:00+03:00

2025-03-30T22:34:00+03:00

2025-03-30T22:35:00+03:00

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землетрясение в мьянме и таиланде

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РИМ, 30 мар - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приступила к оказанию продовольственной помощи в Мьянме после разрушительного землетрясения, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении организации. "ВПП ООН начала раздачу продовольствия пострадавшим от землетрясения в пятницу в Мьянме", - говорится в сообщении. В ближайшие дни ВПП опубликует видеоролики, демонстрирующие последствия землетрясения в наиболее пострадавших районах, а также операции ВПП по оказанию помощи. Ранее в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250330/voz-2008269615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия землетрясения в Мьянме Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ. 2025-03-30T22:34 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, оон, таиланд