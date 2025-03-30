https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html

Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы

Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы - РИА Новости, 30.03.2025

Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы

Группу российских спасателей и кинологов направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы — провинцию Мандалай, сообщило МЧС в Telegram. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T08:35:00+03:00

2025-03-30T08:35:00+03:00

2025-03-30T16:58:00+03:00

в мире

мьянма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Группу российских спасателей и кинологов направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы — провинцию Мандалай, сообщило МЧС в Telegram."В Нейпьидо состоялось совместное заседание представителей МЧС России с руководством правительства. Решено перебросить сводный отряд МЧС России в самый пострадавший район страны — провинцию Мандалай", — отметили в ведомстве.Самолетом малой авиации в Мандалай направили передовую группировку из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС. Специалисты сориентируются на месте и первыми приступят к поисково-спасательным работам. Еще одна группа из десяти сотрудников МЧС России выдвинулась на место на высокопроходимых автомобилях для оценки инфраструктуры и состояния дорожного полотна.Как отмечается, отряд МЧС России вошел в состав международного оперативного штаба, сформированный в соответствии с Уставом ООН, в аэропорту Нейпьидо для координации действий международных спасательных команд.Государственный мьянманский телеканал MRTV накануне передал, что российские спасатели прибыли в страну для оказания помощи в поисково-спасательных операциях на местах разрушений, возникших в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в стране 28 марта.Ситуация в Мьянме и ТаиландеЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.Посольство России в стране заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло 18 человек, больше ста считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.

https://ria.ru/20250328/mjanma-2007959180.html

https://ria.ru/20250328/mjanma-2007898898.html

мьянма

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде