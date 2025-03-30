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Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы - РИА Новости, 30.03.2025
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08:35 30.03.2025 (обновлено: 16:58 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html
Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы
Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы - РИА Новости, 30.03.2025
Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы
Группу российских спасателей и кинологов направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы — провинцию Мандалай, сообщило МЧС в Telegram. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T08:35:00+03:00
2025-03-30T16:58:00+03:00
в мире
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008111577_0:133:1225:822_1920x0_80_0_0_92364411dec6ddabdb148dbe4c613c16.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Группу российских спасателей и кинологов направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы — провинцию Мандалай, сообщило МЧС в Telegram."В Нейпьидо состоялось совместное заседание представителей МЧС России с руководством правительства. Решено перебросить сводный отряд МЧС России в самый пострадавший район страны — провинцию Мандалай", — отметили в ведомстве.Самолетом малой авиации в Мандалай направили передовую группировку из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС. Специалисты сориентируются на месте и первыми приступят к поисково-спасательным работам. Еще одна группа из десяти сотрудников МЧС России выдвинулась на место на высокопроходимых автомобилях для оценки инфраструктуры и состояния дорожного полотна.Как отмечается, отряд МЧС России вошел в состав международного оперативного штаба, сформированный в соответствии с Уставом ООН, в аэропорту Нейпьидо для координации действий международных спасательных команд.Государственный мьянманский телеканал MRTV накануне передал, что российские спасатели прибыли в страну для оказания помощи в поисково-спасательных операциях на местах разрушений, возникших в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в стране 28 марта.Ситуация в Мьянме и ТаиландеЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.Посольство России в стране заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло 18 человек, больше ста считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.
https://ria.ru/20250328/mjanma-2007959180.html
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в мире, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы

Российских спасателей и кинологов направили в самый поврежденный район Мьянмы

© AP Photo / Aung Shine OoПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Группу российских спасателей и кинологов направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы — провинцию Мандалай, сообщило МЧС в Telegram.
«
"В Нейпьидо состоялось совместное заседание представителей МЧС России с руководством правительства. Решено перебросить сводный отряд МЧС России в самый пострадавший район страны — провинцию Мандалай", — отметили в ведомстве.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
Самолетом малой авиации в Мандалай направили передовую группировку из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС. Специалисты сориентируются на месте и первыми приступят к поисково-спасательным работам.
Еще одна группа из десяти сотрудников МЧС России выдвинулась на место на высокопроходимых автомобилях для оценки инфраструктуры и состояния дорожного полотна.
Как отмечается, отряд МЧС России вошел в состав международного оперативного штаба, сформированный в соответствии с Уставом ООН, в аэропорту Нейпьидо для координации действий международных спасательных команд.
Государственный мьянманский телеканал MRTV накануне передал, что российские спасатели прибыли в страну для оказания помощи в поисково-спасательных операциях на местах разрушений, возникших в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в стране 28 марта.
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
"Тряхнуло заметно". Российский турист рассказал об остановке в Мьянме
28 марта, 15:29

Ситуация в Мьянме и Таиланде

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.
Посольство России в стране заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.
Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.
Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло 18 человек, больше ста считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.
Разрушенное в результате землетрясения историческое здание в храмовом комплексе Мандалай - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Очевидец рассказал об обрушении мечети в Мьянме
28 марта, 11:55
 
В миреМьянмаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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