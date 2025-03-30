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Мьянма нуждается в помощи российских спасателей, заявили в МЧС
Мьянма нуждается в помощи российских спасателей, заявили в МЧС - РИА Новости, 30.03.2025
Мьянма нуждается в помощи российских спасателей, заявили в МЧС
Пострадавшая от разрушительного землетрясения Мьянма нуждается в помощи российских спасателей, сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T07:55:00+03:00
2025-03-30T07:55:00+03:00
2025-03-30T07:55:00+03:00
в мире
мьянма
россия
мандалай (округ)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 30 мар - РИА Новости. Пострадавшая от разрушительного землетрясения Мьянма нуждается в помощи российских спасателей, сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов. "Местные власти очень активно участвуют в работе, им очень нужна помощь российских спасателей. Они видели, как мы проводим работу во всех точках земного шара, поэтому наша помощь им очень нужна", - сказал он. Воронцов сообщил, что в Мьянму прибыли 120 спасателей, врачей и кинологов. Сегодня самолет МЧС доставил в регион аэромобильный госпиталь. Он отметил, что функция по ликвидации последствий возложена на разные министерства и ведомства Мьянмы. "Поэтому мы собираем информацию, как правило, от губернаторов областей, и сейчас вырисовывается картина, что в городе Мандалай самая сложная обстановка. Поэтому передислокацию основных сил, включая мобильный госпиталь, планируем провести там", - заключил Воронцов.
https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html
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РИА Новости
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в мире, мьянма, россия, мандалай (округ), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Россия, Мандалай (округ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Мьянма нуждается в помощи российских спасателей, заявили в МЧС
Глава сводного отряда МЧС Воронцов: Мьянме нужна помощь российских спасателей