https://ria.ru/20250330/myanma-2008193875.html

Великобритания выделит около 12,9 миллиона долларов на помощь Мьянме

Великобритания выделит около 12,9 миллиона долларов на помощь Мьянме - РИА Новости, 30.03.2025

Великобритания выделит около 12,9 миллиона долларов на помощь Мьянме

Великобритания выделит до десяти миллионов фунтов стерлингов (около 12,9 миллиона долларов) на помощь пострадавшей от землетрясения Мьянме, заявил британский... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T01:42:00+03:00

2025-03-30T01:42:00+03:00

2025-03-30T01:42:00+03:00

в мире

мьянма

великобритания

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Великобритания выделит до десяти миллионов фунтов стерлингов (около 12,9 миллиона долларов) на помощь пострадавшей от землетрясения Мьянме, заявил британский МИД. "Правительство Великобритании... объявило о (выделении - ред.) до десяти миллионов фунтов стерлингов на помощь народу Мьянмы после разрушительного землетрясения", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте правительства Британии. Средства будут направлены на восстановление районов, сильнее всего пострадавших от землетрясения, и пойдут на обеспечение жителей водой, продовольствием, медицинской помощью и жильем. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.

https://ria.ru/20250329/mjanma-2008189562.html

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в мире, мьянма, великобритания, землетрясение в мьянме и таиланде