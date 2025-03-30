https://ria.ru/20250330/musulmane-2008211459.html

Российские мусульмане молятся за бойцов на СВО, рассказал муфтий

Российские мусульмане молятся за бойцов на СВО, рассказал муфтий - РИА Новости, 30.03.2025

Российские мусульмане молятся за бойцов на СВО, рассказал муфтий

Мусульмане России находятся в постоянной молитве за военнослужащих, которые выполняют задачи на СВО, сообщил председатель Духовного управления мусульман... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:35:00+03:00

2025-03-30T09:35:00+03:00

2025-03-30T09:35:00+03:00

религия

россия

москва

равиль гайнутдин

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мусульмане России находятся в постоянной молитве за военнослужащих, которые выполняют задачи на СВО, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин. "Мы находимся в молитве за наших бойцов в СВО, за их семьи, близких. Чувство патриотизма, любовь к Родине, желание, чтобы она процветала, чтобы наши соотечественники жили в мире - вот за что воюют наши бойцы в СВО", - сообщил глава ДУМ РФ перед торжественным намазом в Соборной мечети Москвы по случаю Ураза-байрам. По его словам, идеи неонацизма, культивируемые и продвигаемые западными странами, находят достойный отпор. "Наша страна победила в Великой Отечественной войне, победим и в СВО. Сегодня рядом с нами в наших рядах - участники Великой Отечественной, ветераны, военнослужащие СВО. Мы все молимся за нашу Победу", - сказал муфтий Гайнутдин.

https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008205061.html

https://ria.ru/20250224/putin-2001289226.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, равиль гайнутдин