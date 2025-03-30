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Российские мусульмане молятся за бойцов на СВО, рассказал муфтий - РИА Новости, 30.03.2025
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Религия
 
09:35 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/musulmane-2008211459.html
Российские мусульмане молятся за бойцов на СВО, рассказал муфтий
Российские мусульмане молятся за бойцов на СВО, рассказал муфтий - РИА Новости, 30.03.2025
Российские мусульмане молятся за бойцов на СВО, рассказал муфтий
Мусульмане России находятся в постоянной молитве за военнослужащих, которые выполняют задачи на СВО, сообщил председатель Духовного управления мусульман... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:35:00+03:00
2025-03-30T09:35:00+03:00
религия
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равиль гайнутдин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мусульмане России находятся в постоянной молитве за военнослужащих, которые выполняют задачи на СВО, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин. "Мы находимся в молитве за наших бойцов в СВО, за их семьи, близких. Чувство патриотизма, любовь к Родине, желание, чтобы она процветала, чтобы наши соотечественники жили в мире - вот за что воюют наши бойцы в СВО", - сообщил глава ДУМ РФ перед торжественным намазом в Соборной мечети Москвы по случаю Ураза-байрам. По его словам, идеи неонацизма, культивируемые и продвигаемые западными странами, находят достойный отпор. "Наша страна победила в Великой Отечественной войне, победим и в СВО. Сегодня рядом с нами в наших рядах - участники Великой Отечественной, ветераны, военнослужащие СВО. Мы все молимся за нашу Победу", - сказал муфтий Гайнутдин.
https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008205061.html
https://ria.ru/20250224/putin-2001289226.html
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россия, москва, равиль гайнутдин
Религия, Россия, Москва, Равиль Гайнутдин
Российские мусульмане молятся за бойцов на СВО, рассказал муфтий

Муфтий Гайнутдин: российские мусульмане молятся за бойцов, находящихся на СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мусульмане России находятся в постоянной молитве за военнослужащих, которые выполняют задачи на СВО, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.
"Мы находимся в молитве за наших бойцов в СВО, за их семьи, близких. Чувство патриотизма, любовь к Родине, желание, чтобы она процветала, чтобы наши соотечественники жили в мире - вот за что воюют наши бойцы в СВО", - сообщил глава ДУМ РФ перед торжественным намазом в Соборной мечети Москвы по случаю Ураза-байрам.
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Вчера, 07:58
По его словам, идеи неонацизма, культивируемые и продвигаемые западными странами, находят достойный отпор.
"Наша страна победила в Великой Отечественной войне, победим и в СВО. Сегодня рядом с нами в наших рядах - участники Великой Отечественной, ветераны, военнослужащие СВО. Мы все молимся за нашу Победу", - сказал муфтий Гайнутдин.
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РелигияРоссияМоскваРавиль Гайнутдин
 
 
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