Российские мусульмане молятся за бойцов на СВО, рассказал муфтий
Муфтий Гайнутдин: российские мусульмане молятся за бойцов, находящихся на СВО
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мусульмане России находятся в постоянной молитве за военнослужащих, которые выполняют задачи на СВО, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.
"Мы находимся в молитве за наших бойцов в СВО, за их семьи, близких. Чувство патриотизма, любовь к Родине, желание, чтобы она процветала, чтобы наши соотечественники жили в мире - вот за что воюют наши бойцы в СВО", - сообщил глава ДУМ РФ перед торжественным намазом в Соборной мечети Москвы по случаю Ураза-байрам.
По его словам, идеи неонацизма, культивируемые и продвигаемые западными странами, находят достойный отпор.
"Наша страна победила в Великой Отечественной войне, победим и в СВО. Сегодня рядом с нами в наших рядах - участники Великой Отечественной, ветераны, военнослужащие СВО. Мы все молимся за нашу Победу", - сказал муфтий Гайнутдин.
Мусульмане мужественно воюют на всей линии фронта, заявил Путин
24 февраля, 14:52