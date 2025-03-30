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Юрист назвал мусор, который нельзя выбрасывать на свалку
Юрист назвал мусор, который нельзя выбрасывать на свалку - РИА Новости, 30.03.2025
Юрист назвал мусор, который нельзя выбрасывать на свалку
Некоторые отходы нельзя просто так выбрасывать на свалку – за это полагается штраф, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T03:18:00+03:00
2025-03-30T03:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Некоторые отходы нельзя просто так выбрасывать на свалку – за это полагается штраф, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев."Так, строительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам, и его нельзя просто выбросить в мусорный контейнер (бак). Необходимо заключить договор с организацией (ИП) имеющими лицензию на транспортирование отходов I - IV классов опасности", — пояснил он.Запрещено выбрасывать на свалку батарейки и аккумуляторы. Они содержат цинк, свинец, кадмий и другие вещества, при разложении способные отравить воду и почву. Не являются обычным мусором крупная бытовая техника, компьютеры, старые шины, мебель и даже макулатура.Дело в том, что такие предметы крайне долго разлагаются и содержат вредные для экологии вещества. Для их утилизации следует заключить договор со специальной структурой, а за нарушение полагается штраф от 2 тысяч рублей, заключил Корнеев.
https://ria.ru/20250329/derevya-2008070056.html
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общество, жкх, мусор, россия
Общество, ЖКХ, Мусор, Россия
Юрист назвал мусор, который нельзя выбрасывать на свалку
Юрист Корнеев предупредил о штрафе за выброс мебели, макулатуры и батареек