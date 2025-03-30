https://ria.ru/20250330/murmansk-2008291083.html

В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы

В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы - РИА Новости, 31.03.2025

В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы

Автобусы и троллейбусы объезжают место, где неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2025

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мурманск

происшествия

стрельба в центре мурманска

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МУРМАНСК, 30 мар - РИА Новости. Автобусы и троллейбусы объезжают место, где неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске, передает корреспондент РИА Новости.Кольский проспект в районе дома, откуда ведётся стрельба, перекрыт. На въезде стоят машины экстренных служб. Общественный транспорт идёт в объезд места происшествия. Официальных комментариев нет.Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики. Он также призвал жителей района соблюдать меры безопасности.

https://ria.ru/20250330/murmansk-2008289779.html

мурманск

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Кадры с места стрельбы в центре Мурманска Общественный транспорт объезжает место стрельбы в центре Мурманска, передает корреспондент РИА Новости. Кольский проспект в районе дома, с крыши которого велась стрельба, перекрыт. На месте присутствуют машины экстренных служб. 2025-03-30T23:40 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурманск, происшествия, стрельба в центре мурманска