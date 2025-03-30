https://ria.ru/20250330/murmansk-2008291083.html
В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы
В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы - РИА Новости, 31.03.2025
В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы
Автобусы и троллейбусы объезжают место, где неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-30T23:40:00+03:00
2025-03-30T23:40:00+03:00
2025-03-31T00:17:00+03:00
мурманск
происшествия
стрельба в центре мурманска
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МУРМАНСК, 30 мар - РИА Новости. Автобусы и троллейбусы объезжают место, где неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске, передает корреспондент РИА Новости.Кольский проспект в районе дома, откуда ведётся стрельба, перекрыт. На въезде стоят машины экстренных служб. Общественный транспорт идёт в объезд места происшествия. Официальных комментариев нет.Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики. Он также призвал жителей района соблюдать меры безопасности.
https://ria.ru/20250330/murmansk-2008289779.html
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Кадры с места стрельбы в центре Мурманска
Общественный транспорт объезжает место стрельбы в центре Мурманска, передает корреспондент РИА Новости. Кольский проспект в районе дома, с крыши которого велась стрельба, перекрыт. На месте присутствуют машины экстренных служб.
2025-03-30T23:40
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурманск, происшествия, стрельба в центре мурманска
Мурманск, Происшествия, Стрельба в центре Мурманска
В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы
Общественный транспорт в Мурманске изменил маршруты для объезда места стрельбы