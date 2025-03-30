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В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы - РИА Новости, 31.03.2025
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23:40 30.03.2025 (обновлено: 00:17 31.03.2025)
https://ria.ru/20250330/murmansk-2008291083.html
В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы
В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы - РИА Новости, 31.03.2025
В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы
Автобусы и троллейбусы объезжают место, где неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-30T23:40:00+03:00
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мурманск
происшествия
стрельба в центре мурманска
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МУРМАНСК, 30 мар - РИА Новости. Автобусы и троллейбусы объезжают место, где неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске, передает корреспондент РИА Новости.Кольский проспект в районе дома, откуда ведётся стрельба, перекрыт. На въезде стоят машины экстренных служб. Общественный транспорт идёт в объезд места происшествия. Официальных комментариев нет.Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики. Он также призвал жителей района соблюдать меры безопасности.
https://ria.ru/20250330/murmansk-2008289779.html
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353
60
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Кадры с места стрельбы в центре Мурманска
Общественный транспорт объезжает место стрельбы в центре Мурманска, передает корреспондент РИА Новости. Кольский проспект в районе дома, с крыши которого велась стрельба, перекрыт. На месте присутствуют машины экстренных служб.
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РИА Новости
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мурманск, происшествия, стрельба в центре мурманска
Мурманск, Происшествия, Стрельба в центре Мурманска
В Мурманске общественный транспорт объезжает место стрельбы

Общественный транспорт в Мурманске изменил маршруты для объезда места стрельбы

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МУРМАНСК, 30 мар - РИА Новости. Автобусы и троллейбусы объезжают место, где неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске, передает корреспондент РИА Новости.
Кольский проспект в районе дома, откуда ведётся стрельба, перекрыт. На въезде стоят машины экстренных служб. Общественный транспорт идёт в объезд места происшествия. Официальных комментариев нет.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики. Он также призвал жителей района соблюдать меры безопасности.
Кадры с места стрельбы в центре Мурманска - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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МурманскПроисшествияСтрельба в центре Мурманска
 
 
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