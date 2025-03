https://ria.ru/20250330/most-2008276578.html

NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году

NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году - РИА Новости, 30.03.2025

NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году

Удары украинских войск по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T20:41:00+03:00

2025-03-30T20:41:00+03:00

2025-03-30T22:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

киев

джо байден

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Удары украинских войск по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и британских специалистов, следует из публикации газеты The New York Times. "Белый дом уполномочил военных и Центральное разведывательное управление США тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, чтобы разрушить мост: ATACMS должны были ослабить уязвимые точки верхней части моста, тогда как надводные беспилотники взорвались бы рядом с его опорами", — говорится в публикации.Отмечается, что в 2022 году администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала мост и подступы со стороны Крыма как красную линию и "суверенную российскую территорию", однако позже пересмотрела свои взгляды. По информации The New York Times, пока операция разрабатывалась, оборону Крымского моста усилили, поэтому киевский режим предложил атаковать мост только с помощью ATACMS. Вашингтон выступил против, заявив, что только эти системы не справятся с задачей, и якобы предложил отказаться от удара по мосту или подождать. "В конце концов американцы отступили, и в середине августа <...> украинцы выпустили залп ATACMS по мосту", — пишет газета, не уточнив конкретных дат атаки. Как сообщало Минобороны, 16 августа 2024 года средства ПВО России отразили групповой удар ВСУ двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты были уничтожены. Кроме того, военные в тот день уничтожили в общей сложности десять украинских морских дронов, направлявшихся в сторону полуострова.

