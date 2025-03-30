Рейтинг@Mail.ru
NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 30.03.2025 (обновлено: 22:18 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/most-2008276578.html
NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году
NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году - РИА Новости, 30.03.2025
NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году
Удары украинских войск по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T20:41:00+03:00
2025-03-30T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
киев
джо байден
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_2d8b95c9b4b34b88abe5c58ef4f09d9c.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Удары украинских войск по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и британских специалистов, следует из публикации газеты The New York Times. "Белый дом уполномочил военных и Центральное разведывательное управление США тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, чтобы разрушить мост: ATACMS должны были ослабить уязвимые точки верхней части моста, тогда как надводные беспилотники взорвались бы рядом с его опорами", — говорится в публикации.Отмечается, что в 2022 году администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала мост и подступы со стороны Крыма как красную линию и "суверенную российскую территорию", однако позже пересмотрела свои взгляды. По информации The New York Times, пока операция разрабатывалась, оборону Крымского моста усилили, поэтому киевский режим предложил атаковать мост только с помощью ATACMS. Вашингтон выступил против, заявив, что только эти системы не справятся с задачей, и якобы предложил отказаться от удара по мосту или подождать. "В конце концов американцы отступили, и в середине августа &lt;...&gt; украинцы выпустили залп ATACMS по мосту", — пишет газета, не уточнив конкретных дат атаки. Как сообщало Минобороны, 16 августа 2024 года средства ПВО России отразили групповой удар ВСУ двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты были уничтожены. Кроме того, военные в тот день уничтожили в общей сложности десять украинских морских дронов, направлявшихся в сторону полуострова.
https://ria.ru/20250330/tramp-2008258617.html
https://ria.ru/20250330/ssha-2008239296.html
https://ria.ru/20250330/nbc-2008253543.html
россия
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b099d721e8780fda5209135abe8fb5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, киев, джо байден, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Крымский мост
NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году

NYT: Киев разрабатывал операцию по атаке на Крымский мост при участии США

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Удары украинских войск по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и британских специалистов, следует из публикации газеты The New York Times.
"Белый дом уполномочил военных и Центральное разведывательное управление США тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, чтобы разрушить мост: ATACMS должны были ослабить уязвимые точки верхней части моста, тогда как надводные беспилотники взорвались бы рядом с его опорами", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп заявил, что разозлился из-за слов Путина, сообщил NBC
Вчера, 17:57
Отмечается, что в 2022 году администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала мост и подступы со стороны Крыма как красную линию и "суверенную российскую территорию", однако позже пересмотрела свои взгляды.
По информации The New York Times, пока операция разрабатывалась, оборону Крымского моста усилили, поэтому киевский режим предложил атаковать мост только с помощью ATACMS. Вашингтон выступил против, заявив, что только эти системы не справятся с задачей, и якобы предложил отказаться от удара по мосту или подождать.
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
NYT: США координировали почти все удары ВСУ из РСЗО HIMARS
Вчера, 14:54
"В конце концов американцы отступили, и в середине августа <...> украинцы выпустили залп ATACMS по мосту", — пишет газета, не уточнив конкретных дат атаки.
Как сообщало Минобороны, 16 августа 2024 года средства ПВО России отразили групповой удар ВСУ двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты были уничтожены. Кроме того, военные в тот день уничтожили в общей сложности десять украинских морских дронов, направлявшихся в сторону полуострова.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами
Вчера, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевДжо БайденВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаКрымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала