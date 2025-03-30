https://ria.ru/20250330/most-2008276578.html
NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году
NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году - РИА Новости, 30.03.2025
NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году
Удары украинских войск по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T20:41:00+03:00
2025-03-30T20:41:00+03:00
2025-03-30T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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джо байден
владимир путин
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Удары украинских войск по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и британских специалистов, следует из публикации газеты The New York Times. "Белый дом уполномочил военных и Центральное разведывательное управление США тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, чтобы разрушить мост: ATACMS должны были ослабить уязвимые точки верхней части моста, тогда как надводные беспилотники взорвались бы рядом с его опорами", — говорится в публикации.Отмечается, что в 2022 году администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала мост и подступы со стороны Крыма как красную линию и "суверенную российскую территорию", однако позже пересмотрела свои взгляды. По информации The New York Times, пока операция разрабатывалась, оборону Крымского моста усилили, поэтому киевский режим предложил атаковать мост только с помощью ATACMS. Вашингтон выступил против, заявив, что только эти системы не справятся с задачей, и якобы предложил отказаться от удара по мосту или подождать. "В конце концов американцы отступили, и в середине августа <...> украинцы выпустили залп ATACMS по мосту", — пишет газета, не уточнив конкретных дат атаки. Как сообщало Минобороны, 16 августа 2024 года средства ПВО России отразили групповой удар ВСУ двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты были уничтожены. Кроме того, военные в тот день уничтожили в общей сложности десять украинских морских дронов, направлявшихся в сторону полуострова.
https://ria.ru/20250330/tramp-2008258617.html
https://ria.ru/20250330/ssha-2008239296.html
https://ria.ru/20250330/nbc-2008253543.html
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россия, сша, киев, джо байден, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Крымский мост
NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году
NYT: Киев разрабатывал операцию по атаке на Крымский мост при участии США