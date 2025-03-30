В Москве простились с военкором Первого канала Прокофьевой
На Троекуровском кладбище простились с военкором Первого канала Прокофьевой
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища
Люди перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония началась в 13:30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег — сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные. Прокофьеву похоронили с воинскими почестями.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой
Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. На прощание приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также проститься с военкором приехал первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, он сообщил, что ее предложили наградить орденом Мужества.
Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области — съемочная группа Первого канала подорвалась на украинской мине. Вместе с Прокофьевой ехал оператор Дмитрий Волков, он получил множественные ранения и находится в тяжелом состоянии.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк
Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой. Портрет военного корреспондента установлен в здании телецентра "Останкино" в Москве
Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой. Портрет военного корреспондента установлен в здании телецентра "Останкино" в Москве
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Анна Прокофьева
Анна Прокофьева
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Анна Прокофьева
Анна Прокофьева
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© Фото : соцсети Анны ПрокофьевойАнна Прокофьева
Анна Прокофьева
© Фото : соцсети Анны Прокофьевой
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Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой. Портрет военного корреспондента установлен в здании телецентра "Останкино" в Москве
1 из 4
Анна Прокофьева
2 из 4
Анна Прокофьева
3 из 4
Анна Прокофьева
© Фото : соцсети Анны Прокофьевой
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Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным погибшей и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.