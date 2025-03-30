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В Москве простились с военкором Первого канала Прокофьевой

В Москве простились с военкором Первого канала Прокофьевой - РИА Новости, 30.03.2025

В Москве простились с военкором Первого канала Прокофьевой

Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:25:00+03:00

2025-03-30T15:25:00+03:00

2025-03-30T17:18:00+03:00

белгородская область

украина

москва

анна прокофьева

константин эрнст

алексей громов

россия

троекуровское кладбище

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония началась в 13:30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег — сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные. Прокофьеву похоронили с воинскими почестями.Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. На прощание приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также проститься с военкором приехал первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, он сообщил, что ее предложили наградить орденом Мужества.Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области — съемочная группа Первого канала подорвалась на украинской мине. Вместе с Прокофьевой ехал оператор Дмитрий Волков, он получил множественные ранения и находится в тяжелом состоянии.Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным погибшей и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.

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Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой началась в Москве, оно проходит на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-30T15:25 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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белгородская область, украина, москва, анна прокофьева, константин эрнст, алексей громов, россия, троекуровское кладбище