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В Москве простились с военкором Первого канала Прокофьевой - РИА Новости, 30.03.2025
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15:25 30.03.2025 (обновлено: 17:18 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/moskva-2008243283.html
В Москве простились с военкором Первого канала Прокофьевой
В Москве простились с военкором Первого канала Прокофьевой - РИА Новости, 30.03.2025
В Москве простились с военкором Первого канала Прокофьевой
Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:25:00+03:00
2025-03-30T17:18:00+03:00
белгородская область
украина
москва
анна прокофьева
константин эрнст
алексей громов
россия
троекуровское кладбище
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония началась в 13:30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег — сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные. Прокофьеву похоронили с воинскими почестями.Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. На прощание приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также проститься с военкором приехал первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, он сообщил, что ее предложили наградить орденом Мужества.Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области — съемочная группа Первого канала подорвалась на украинской мине. Вместе с Прокофьевой ехал оператор Дмитрий Волков, он получил множественные ранения и находится в тяжелом состоянии.Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным погибшей и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
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Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой
Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой началась в Москве, оно проходит на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
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белгородская область, украина, москва, анна прокофьева, константин эрнст, алексей громов, россия, троекуровское кладбище
Белгородская область, Украина, Москва, Анна Прокофьева, Константин Эрнст, Алексей Громов, Россия, Троекуровское кладбище
В Москве простились с военкором Первого канала Прокофьевой

На Троекуровском кладбище простились с военкором Первого канала Прокофьевой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища
Люди перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония началась в 13:30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег — сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные. Прокофьеву похоронили с воинскими почестями.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой
Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. На прощание приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также проститься с военкором приехал первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, он сообщил, что ее предложили наградить орденом Мужества.
Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области — съемочная группа Первого канала подорвалась на украинской мине. Вместе с Прокофьевой ехал оператор Дмитрий Волков, он получил множественные ранения и находится в тяжелом состоянии.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой. Портрет военного корреспондента установлен в здании телецентра "Останкино" в Москве

Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой

Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой. Портрет военного корреспондента установлен в здании телецентра "Останкино" в Москве

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 4
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева
2 из 4
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева
3 из 4
© Фото : соцсети Анны ПрокофьевойАнна Прокофьева
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева
© Фото : соцсети Анны Прокофьевой
4 из 4

Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой. Портрет военного корреспондента установлен в здании телецентра "Останкино" в Москве

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 4
Анна Прокофьева
2 из 4
Анна Прокофьева
3 из 4
Анна Прокофьева
© Фото : соцсети Анны Прокофьевой
4 из 4
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным погибшей и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
 
Белгородская областьУкраинаМоскваАнна ПрокофьеваКонстантин ЭрнстАлексей ГромовРоссияТроекуровское кладбище
 
 
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