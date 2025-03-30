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В Москве началось прощание с военкором Первого канала Прокофьевой
В Москве началось прощание с военкором Первого канала Прокофьевой - РИА Новости, 30.03.2025
В Москве началось прощание с военкором Первого канала Прокофьевой
Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой началась в Москве в воскресенье, оно проходит на Троекуровском кладбище, передает... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:58:00+03:00
2025-03-30T13:58:00+03:00
2025-03-30T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой началась в Москве в воскресенье, оно проходит на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Церемония началась в 13:30 в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ."Знаете, есть такое бытовое выражение — "тебе больше всех нужно". Вот Аня была человеком, которому было "больше всех нужно". Знаете, люди, которым больше всех нужно, первые бросаются спасать детей из огня, первые сдают кровь, первые вступают в борьбу с несправедливостью. <…> На самом деле Аня была там, где считала быть необходимой. И она выполняла не только свой профессиональный долг, она защищала Родину. И поэтому здесь военный караул, потому что здесь мы прощаемся с защитницей Родины. Спасибо Богу за то, что он послал ее нам. Спасибо родителям за то, что воспитали ее такой. Спасибо времени, что нам удалось пересечься. Простите, что не смогли ее уберечь, но это было выше наших возможностей", — сказал на церемонии генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области — съемочная группа Первого канала подорвалась на украинской мине. Вместе с Прокофьевой ехал оператор Дмитрий Волков, он получил множественные ранения и находится в тяжелом состоянии.Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным погибшей и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
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Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой
Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой началась в Москве, оно проходит на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
2025-03-30T13:58
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Белгородская область, Украина, Москва, Анна Прокофьева, Дмитрий Волков, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы Украины, Константин Эрнст, Троекуровское кладбище
В Москве началось прощание с военкором Первого канала Прокофьевой
На Троекуровском кладбище началось прощание с журналисткой Анной Прокофьевой