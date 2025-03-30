https://ria.ru/20250330/moskva-2008227724.html
В Москве проснулись бабочки и божьи коровки
В Москве проснулись бабочки и божьи коровки - РИА Новости, 30.03.2025
В Москве проснулись бабочки и божьи коровки
Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:58:00+03:00
2025-03-30T12:58:00+03:00
2025-03-30T12:59:00+03:00
москва
"сокольники"
россия
насекомые
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154914/07/1549140755_0:218:1920:1298_1920x0_80_0_0_b360143ea2e3bb0b1a661e0bfe63b54c.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Ранней весной, когда среднесуточная температура поднимается выше пяти градусов тепла, в Москве начинают просыпаться насекомые. По словам биологов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, уже можно встретить бабочек, жуков и клопов. Некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы и находятся под особой охраной", - говорится в сообщении. Отмечается, что в марте беспозвоночные ведут себя осторожно, они активны преимущественно в середине дня, когда солнце стоит высоко, а температура максимальна, при этом темная окраска многих видов насекомых помогает им быстрее накапливать тепло, их можно увидеть в парках "Битцевский лес", "Измайлово", "Сокольники", "Кузьминки-Люблино" и на других природных территориях. Подчеркивается, что в пасмурные дни и по утрам они предпочитают оставаться в укрытиях, экономя энергию.
https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html
https://ria.ru/20250308/skvortsy-2003782665.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154914/07/1549140755_189:0:1920:1298_1920x0_80_0_0_5b37a51d9c704206d2e53e09f312a37d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, "сокольники", россия, насекомые
Москва, "Сокольники", Россия, Насекомые
В Москве проснулись бабочки и божьи коровки
В Москве проснулись бабочки, божьи коровки и клопы