https://ria.ru/20250330/moskva-2008227724.html

В Москве проснулись бабочки и божьи коровки

В Москве проснулись бабочки и божьи коровки - РИА Новости, 30.03.2025

В Москве проснулись бабочки и божьи коровки

Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:58:00+03:00

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москва

"сокольники"

россия

насекомые

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Ранней весной, когда среднесуточная температура поднимается выше пяти градусов тепла, в Москве начинают просыпаться насекомые. По словам биологов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, уже можно встретить бабочек, жуков и клопов. Некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы и находятся под особой охраной", - говорится в сообщении. Отмечается, что в марте беспозвоночные ведут себя осторожно, они активны преимущественно в середине дня, когда солнце стоит высоко, а температура максимальна, при этом темная окраска многих видов насекомых помогает им быстрее накапливать тепло, их можно увидеть в парках "Битцевский лес", "Измайлово", "Сокольники", "Кузьминки-Люблино" и на других природных территориях. Подчеркивается, что в пасмурные дни и по утрам они предпочитают оставаться в укрытиях, экономя энергию.

https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html

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москва, "сокольники", россия, насекомые