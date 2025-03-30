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В Москве проснулись бабочки и божьи коровки - РИА Новости, 30.03.2025
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12:58 30.03.2025 (обновлено: 12:59 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/moskva-2008227724.html
В Москве проснулись бабочки и божьи коровки
В Москве проснулись бабочки и божьи коровки - РИА Новости, 30.03.2025
В Москве проснулись бабочки и божьи коровки
Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:58:00+03:00
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москва
"сокольники"
россия
насекомые
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Ранней весной, когда среднесуточная температура поднимается выше пяти градусов тепла, в Москве начинают просыпаться насекомые. По словам биологов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, уже можно встретить бабочек, жуков и клопов. Некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы и находятся под особой охраной", - говорится в сообщении. Отмечается, что в марте беспозвоночные ведут себя осторожно, они активны преимущественно в середине дня, когда солнце стоит высоко, а температура максимальна, при этом темная окраска многих видов насекомых помогает им быстрее накапливать тепло, их можно увидеть в парках "Битцевский лес", "Измайлово", "Сокольники", "Кузьминки-Люблино" и на других природных территориях. Подчеркивается, что в пасмурные дни и по утрам они предпочитают оставаться в укрытиях, экономя энергию.
https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html
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москва, "сокольники", россия, насекомые
Москва, "Сокольники", Россия, Насекомые
В Москве проснулись бабочки и божьи коровки

В Москве проснулись бабочки, божьи коровки и клопы

© Pixabay / ulleo Бабочка
Бабочка - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Pixabay / ulleo
Бабочка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Ранней весной, когда среднесуточная температура поднимается выше пяти градусов тепла, в Москве начинают просыпаться насекомые. По словам биологов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, уже можно встретить бабочек, жуков и клопов. Некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы и находятся под особой охраной", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в марте беспозвоночные ведут себя осторожно, они активны преимущественно в середине дня, когда солнце стоит высоко, а температура максимальна, при этом темная окраска многих видов насекомых помогает им быстрее накапливать тепло, их можно увидеть в парках "Битцевский лес", "Измайлово", "Сокольники", "Кузьминки-Люблино" и на других природных территориях.
Подчеркивается, что в пасмурные дни и по утрам они предпочитают оставаться в укрытиях, экономя энергию.
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Москва"Сокольники"РоссияНасекомые
 
 
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