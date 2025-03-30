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Более 80 тысяч мусульман помолились в Соборной мечети Москвы - РИА Новости, 30.03.2025
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Религия
 
12:53 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/moskva-2008226972.html
Более 80 тысяч мусульман помолились в Соборной мечети Москвы
Более 80 тысяч мусульман помолились в Соборной мечети Москвы - РИА Новости, 30.03.2025
Более 80 тысяч мусульман помолились в Соборной мечети Москвы
Более 80 тысяч верующих помолились на праздник Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы и на прилегающей к ней территории, сообщили РИА Новости в Духовном... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:53:00+03:00
2025-03-30T12:53:00+03:00
религия
россия
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 80 тысяч верующих помолились на праздник Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы и на прилегающей к ней территории, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). "На Ураза-байрам в воскресенье в Соборной мечети Москвы, на территории исламского комплекса и близлежащих улицах помолились более 80 тысяч мусульман. Сама мечеть вмещает около 10 тысяч. Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сообщил РИА Новости источник в ДУМ РФ. В религиозной организации отметили, что ранее перекрытые из-за намаза улицы, в том числе Дурова и Щепкина, сразу по окончании намаза стали функционировать в обычном режиме. "Благодарим за понимание москвичей и гостей столицы. Также выражаем благодарность столичным властям, правоохранительным органам, волонтёрам за хорошо проведённую и слаженную работу", - отметили в ДУМ РФ.
https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008193998.html
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россия, москва, религиозные праздники
Религия, Россия, Москва, Религиозные праздники
Более 80 тысяч мусульман помолились в Соборной мечети Москвы

Более 80 тысяч мусульман помолились на Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВерующие в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети
Верующие в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Верующие в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 80 тысяч верующих помолились на праздник Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы и на прилегающей к ней территории, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).
«
"На Ураза-байрам в воскресенье в Соборной мечети Москвы, на территории исламского комплекса и близлежащих улицах помолились более 80 тысяч мусульман. Сама мечеть вмещает около 10 тысяч. Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сообщил РИА Новости источник в ДУМ РФ.
В религиозной организации отметили, что ранее перекрытые из-за намаза улицы, в том числе Дурова и Щепкина, сразу по окончании намаза стали функционировать в обычном режиме.
"Благодарим за понимание москвичей и гостей столицы. Также выражаем благодарность столичным властям, правоохранительным органам, волонтёрам за хорошо проведённую и слаженную работу", - отметили в ДУМ РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Вчера, 01:47
 
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