https://ria.ru/20250330/moskva-2008226972.html

Более 80 тысяч мусульман помолились в Соборной мечети Москвы

Более 80 тысяч мусульман помолились в Соборной мечети Москвы - РИА Новости, 30.03.2025

Более 80 тысяч мусульман помолились в Соборной мечети Москвы

Более 80 тысяч верующих помолились на праздник Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы и на прилегающей к ней территории, сообщили РИА Новости в Духовном... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:53:00+03:00

2025-03-30T12:53:00+03:00

2025-03-30T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 80 тысяч верующих помолились на праздник Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы и на прилегающей к ней территории, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). "На Ураза-байрам в воскресенье в Соборной мечети Москвы, на территории исламского комплекса и близлежащих улицах помолились более 80 тысяч мусульман. Сама мечеть вмещает около 10 тысяч. Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сообщил РИА Новости источник в ДУМ РФ. В религиозной организации отметили, что ранее перекрытые из-за намаза улицы, в том числе Дурова и Щепкина, сразу по окончании намаза стали функционировать в обычном режиме. "Благодарим за понимание москвичей и гостей столицы. Также выражаем благодарность столичным властям, правоохранительным органам, волонтёрам за хорошо проведённую и слаженную работу", - отметили в ДУМ РФ.

https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008193998.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, религиозные праздники