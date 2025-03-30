https://ria.ru/20250330/mobilizatsiya-2008284869.html

На Украине 1 апреля "сгорят" все отсрочки от мобилизации

На Украине 1 апреля "сгорят" все отсрочки от мобилизации - РИА Новости, 30.03.2025

На Украине 1 апреля "сгорят" все отсрочки от мобилизации

Старые отсрочки от мобилизации утратят силу на Украине с 1 апреля, что создаст "окно возможностей" для военкомов перевыполнять планы по мобилизации, заявил... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T22:05:00+03:00

2025-03-30T22:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Старые отсрочки от мобилизации утратят силу на Украине с 1 апреля, что создаст "окно возможностей" для военкомов перевыполнять планы по мобилизации, заявил глава украинского адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. По его словам, предприятия, не успевшие подтвердить необходимый статус своих сотрудников, лишатся права на бронирование сотрудников с 1 апреля, что увеличит количество военнообязанных. "Те, кто и в этот раз не успел, не лишаются права оформлять отсрочки для сотрудников навсегда. Но так как старые брони массово слетят, у военкомов появится своего рода "окно возможностей", то есть можно будет перевыполнять планы по мобилизации", - приводит слова Кравеца украинское издание "Страна.ua".Это же издание 28 марта сообщало, что граждане Украины, не обновившие бронь от мобилизации через работодателя по новым правилам, с 1 первого апреля лишаться ее. Как отмечает издание, представители бизнеса жалуются, что бронировать военнообязанных сейчас сложно, даже если формально все условия нового порядка брони выполняются. В частности, владелец группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает, что у многих водителей в приложении минобороны "Резерв+", предназначенного для обновления военно-учетных данных граждан, появились "звездочки", означающая статус "в розыске", даже если граждане не получали повесток или не нарушали воинский учет. Такой статус делает невозможным бронирование человека мобилизационного возраста. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что правительство обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям. В конце февраля он сообщал, что действие отсрочек от мобилизации для работников предприятий, имеющих бронь, продлено до 31 марта. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250330/mobilizatsiya-2008283569.html

https://ria.ru/20250109/moblizatsiya-1993026111.html

https://ria.ru/20250106/rada-1992664637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, ростислав кравец, дмитрий леушкин, денис шмыгаль, страна.ua