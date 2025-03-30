Опубликованы кадры силовой мобилизации в Хмельницком
На Украине опубликовали очередные кадры силовой мобилизации в Хмельницком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в воскресенье очередные кадры силовой мобилизации в Хмельницком, на этот раз полицейские задержали мужчину под предлогом его нахождения в розыске.
«
"Видео жесткой мобилизации в Хмельницком. Мужчину на глазах у его ребенка заламывают полицейские. Рядом стоят сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Жена пытается отбить мужа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На сопровождающем публикацию видео мужчина мобилизационного возраста неоднократно утверждает, что не находится в розыске, эту же информацию подтверждает его жена. Несмотря на это, полицейские силой уложили его на землю, заломали руки и надели наручники. Мужчина жаловался на боль в ранее сломанной руке. Сцена происходила на глазах напуганного пятилетнего мальчика, который кричал и умолял маму помочь отцу. Все попытки женщины вмешаться оказались безуспешными.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В Раде раскритиковали систему мобилизации на Украине
28 марта, 18:33