https://ria.ru/20250330/mobilizatsiya-2008283569.html

Опубликованы кадры силовой мобилизации в Хмельницком

Опубликованы кадры силовой мобилизации в Хмельницком - РИА Новости, 30.03.2025

Опубликованы кадры силовой мобилизации в Хмельницком

Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в воскресенье очередные кадры силовой мобилизации в Хмельницком, на этот раз полицейские задержали мужчину под... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T21:51:00+03:00

2025-03-30T21:51:00+03:00

2025-03-30T21:52:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в воскресенье очередные кадры силовой мобилизации в Хмельницком, на этот раз полицейские задержали мужчину под предлогом его нахождения в розыске. "Видео жесткой мобилизации в Хмельницком. Мужчину на глазах у его ребенка заламывают полицейские. Рядом стоят сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Жена пытается отбить мужа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию видео мужчина мобилизационного возраста неоднократно утверждает, что не находится в розыске, эту же информацию подтверждает его жена. Несмотря на это, полицейские силой уложили его на землю, заломали руки и надели наручники. Мужчина жаловался на боль в ранее сломанной руке. Сцена происходила на глазах напуганного пятилетнего мальчика, который кричал и умолял маму помочь отцу. Все попытки женщины вмешаться оказались безуспешными. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250330/dnepropetrovsk-2008242705.html

https://ria.ru/20250328/mobilizatsiya-2008024868.html

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Кадры жесткой мобилизации в Хмельницком Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в воскресенье очередные кадры силовой мобилизации в Хмельницком, на этот раз полицейские задержали мужчину под предлогом его нахождения в розыске. 2025-03-30T21:51 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хмельницкий (город), украина, страна.ua, вооруженные силы украины