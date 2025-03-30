Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры силовой мобилизации в Хмельницком - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 30.03.2025 (обновлено: 21:52 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/mobilizatsiya-2008283569.html
Опубликованы кадры силовой мобилизации в Хмельницком
Опубликованы кадры силовой мобилизации в Хмельницком - РИА Новости, 30.03.2025
Опубликованы кадры силовой мобилизации в Хмельницком
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в воскресенье очередные кадры силовой мобилизации в Хмельницком, на этот раз полицейские задержали мужчину под... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T21:51:00+03:00
2025-03-30T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
украина
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008283331_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2a2f7a5ae417861353dbb9ef458ef99.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в воскресенье очередные кадры силовой мобилизации в Хмельницком, на этот раз полицейские задержали мужчину под предлогом его нахождения в розыске. "Видео жесткой мобилизации в Хмельницком. Мужчину на глазах у его ребенка заламывают полицейские. Рядом стоят сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Жена пытается отбить мужа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию видео мужчина мобилизационного возраста неоднократно утверждает, что не находится в розыске, эту же информацию подтверждает его жена. Несмотря на это, полицейские силой уложили его на землю, заломали руки и надели наручники. Мужчина жаловался на боль в ранее сломанной руке. Сцена происходила на глазах напуганного пятилетнего мальчика, который кричал и умолял маму помочь отцу. Все попытки женщины вмешаться оказались безуспешными. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250330/dnepropetrovsk-2008242705.html
https://ria.ru/20250328/mobilizatsiya-2008024868.html
хмельницкий (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры жесткой мобилизации в Хмельницком
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в воскресенье очередные кадры силовой мобилизации в Хмельницком, на этот раз полицейские задержали мужчину под предлогом его нахождения в розыске.
2025-03-30T21:51
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008283331_235:0:1675:1080_1920x0_80_0_0_2fc3e49412e6df52e5024eeb30eb256f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкий (город), украина, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Украина, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры силовой мобилизации в Хмельницком

На Украине опубликовали очередные кадры силовой мобилизации в Хмельницком

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в воскресенье очередные кадры силовой мобилизации в Хмельницком, на этот раз полицейские задержали мужчину под предлогом его нахождения в розыске.
«
"Видео жесткой мобилизации в Хмельницком. Мужчину на глазах у его ребенка заламывают полицейские. Рядом стоят сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Жена пытается отбить мужа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Днепропетровске военкомы силой затолкали мужчину в микроавтобус
Вчера, 15:19
На сопровождающем публикацию видео мужчина мобилизационного возраста неоднократно утверждает, что не находится в розыске, эту же информацию подтверждает его жена. Несмотря на это, полицейские силой уложили его на землю, заломали руки и надели наручники. Мужчина жаловался на боль в ранее сломанной руке. Сцена происходила на глазах напуганного пятилетнего мальчика, который кричал и умолял маму помочь отцу. Все попытки женщины вмешаться оказались безуспешными.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Представители военкомата под присмотром полиции запихивают мужчину в автомобиль в Одессе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Раде раскритиковали систему мобилизации на Украине
28 марта, 18:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкий (город)УкраинаСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала